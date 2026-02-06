Великолукский боец ММА Руслан Шамилов одержал победу в поединке с бразильцем

Великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов одержал победу над бразильским бойцом Рене Песоа в рамках международного турнира по ММА в Москве, сообщили в клубе единоборств «Отечество» Псковской области.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество» Псковской области / Telegram

Бой прошел в весовой категории до 84 кг.

Рене Пессоа - 36-летний бразильский боец, который является обладателем титула чемпиона NCE в супертяжёлом весе.

Ранее Руслан Шамилов победил в поединке с Гаджимурадом Хирамагомедовым.