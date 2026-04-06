 
Спорт

Псковская область заняла 2-е место на чемпионате и первенстве СЗФО по ММА

0

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) прошли в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации ММА Псковской области.

Фото: Федерация ММА

Более 150 бойцов, победителей и призёров региональных отборов, сошлись в поединках в октагоне спортивного комплекса «Стрелец».

Каждый бой — это характер, сила и борьба до последней секунды. По итогам турнира сформированы сборные команды СЗФО, которые представят округ на всероссийской арене — впереди новые вызовы и громкие победы!

Команда Псковской области заняла 2-е общекомандное место.

Призёры турнира:

12–13 лет

  1. Демьян Князьков, Архип Козлов, Данила Ефимов;
  2. Арсений Гринишин;
  3. Алексей Максаков.

14–15 лет

  1. Александр Степанов;
  2. Дмитрий Ковалев;
  3. Гасанхан Арсланханов, Алексей Яковлев, Данила Алюлин, Кирилл Аверченко, Глеб Сохинов, Михаил Григорьев.

16–17 лет

  1. Тимур Назаров;
  2. Насимджон Мамадов;
  3. Султан Заманов, Матвей Мурашев, Олег Деменев.

Юниоры 18–20 лет

  1. Максим Ширинов;
  2. Мунасир Шоинов, Илья Рулев;
  3. Станислав Шпер, Арсений Филиппов, Кирилл Атанов.

Мужчины 18+

  1. Иван Веретенников;
  2. Илья Степанов, Максим Тарасов.

Все поединки транслировались онлайн, а вход для зрителей был свободным.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026