Псковская область заняла 2-е место на чемпионате и первенстве СЗФО по ММА

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) прошли в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации ММА Псковской области.
Фото: Федерация ММА
Более 150 бойцов, победителей и призёров региональных отборов, сошлись в поединках в октагоне спортивного комплекса «Стрелец».
Каждый бой — это характер, сила и борьба до последней секунды. По итогам турнира сформированы сборные команды СЗФО, которые представят округ на всероссийской арене — впереди новые вызовы и громкие победы!
Команда Псковской области заняла 2-е общекомандное место.
Призёры турнира:
12–13 лет
- Демьян Князьков, Архип Козлов, Данила Ефимов;
- Арсений Гринишин;
- Алексей Максаков.
14–15 лет
- Александр Степанов;
- Дмитрий Ковалев;
- Гасанхан Арсланханов, Алексей Яковлев, Данила Алюлин, Кирилл Аверченко, Глеб Сохинов, Михаил Григорьев.
16–17 лет
- Тимур Назаров;
- Насимджон Мамадов;
- Султан Заманов, Матвей Мурашев, Олег Деменев.
Юниоры 18–20 лет
- Максим Ширинов;
- Мунасир Шоинов, Илья Рулев;
- Станислав Шпер, Арсений Филиппов, Кирилл Атанов.
Мужчины 18+
- Иван Веретенников;
- Илья Степанов, Максим Тарасов.
Все поединки транслировались онлайн, а вход для зрителей был свободным.