Псковская область заняла 2-е место на чемпионате и первенстве СЗФО по ММА

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) прошли в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации ММА Псковской области.

Более 150 бойцов, победителей и призёров региональных отборов, сошлись в поединках в октагоне спортивного комплекса «Стрелец».

Каждый бой — это характер, сила и борьба до последней секунды. По итогам турнира сформированы сборные команды СЗФО, которые представят округ на всероссийской арене — впереди новые вызовы и громкие победы!

Команда Псковской области заняла 2-е общекомандное место.

Призёры турнира:

12–13 лет

Демьян Князьков, Архип Козлов, Данила Ефимов; Арсений Гринишин; Алексей Максаков.

14–15 лет

Александр Степанов; Дмитрий Ковалев; Гасанхан Арсланханов, Алексей Яковлев, Данила Алюлин, Кирилл Аверченко, Глеб Сохинов, Михаил Григорьев.

16–17 лет

Тимур Назаров; Насимджон Мамадов; Султан Заманов, Матвей Мурашев, Олег Деменев.

Юниоры 18–20 лет

Максим Ширинов; Мунасир Шоинов, Илья Рулев; Станислав Шпер, Арсений Филиппов, Кирилл Атанов.

Мужчины 18+

Иван Веретенников; Илья Степанов, Максим Тарасов.

Все поединки транслировались онлайн, а вход для зрителей был свободным.