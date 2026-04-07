Чемпионат Псковской области по пилонному спорту и воздушной гимнастике пройдет 11-12 апреля

Чемпионат и первенство Псковской области по пилонному спорту и воздушной гимнастике пройдут 11 и 12 апреля. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области, это главный старт, который формирует сборную Псковского региона. Сборная будет представлять область на первенстве и чемпионате России.

Афиша: Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области

Чемпионат начнётся в 11:00 по адресу: посёлок Писковичи Псковского округа, улица Волкова, 20, спортивно-оздоровительный комплекс. 

В соревнованиях примут участие спортсмены, начиная с 2017 года рождения и старше. Самому младшему участнику будет 8 лет, а самому старшему - 45 лет. 

Чемпионат и первенство РФ по пилонному спорту пройдут в Москве с 4 по 9 мая, а чемпионат и первенство страны по воздушной гимнастике - осенью этого года. 

