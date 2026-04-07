Областной турнир по самбо в честь победы в Ледовом побоище пройдет в псковском «Олимпе»

Традиционный областной турнир по самбо в честь победы дружины князя Александра Невского в Ледовом побоище среди
мужчин пройдет в универсальном спортивном комплексе «Олимп» Псковского муниципального округа 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель областной федерации самбо Дмитрий Алекминский.

Участие в соревнованиях примут мужчины из Пскова, Великих Лук, Дно, Себежа и Порхова в разных весовых категориях: 53, 58, 64, 71, 79, 88 и 98 килограммов. 

Победителей и призеров соревнования в каждой весовой категории наградят грамотами и медалями (1 место, 2 место и два 3 места) соответствующих степеней министерства спорта Псковской области.

Мероприятие проводится в целях популяризации борьбы самбо, повышения спортивного мастерства, патриотического воспитания, укрепления дружеских связей и выполнения разрядных норм.

Соревнования состоятся по адресу: деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 11А, УСК «Олимп». Начало запланировано на 11:00.

