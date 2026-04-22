Псковские спортсмены завоевали три золотые медали на первенстве России по таврелям

Команда Псковской области завоевала три золотые и одну серебряную медаль на первенстве России по таврелям в Москве, сообщили в министерстве спорта Псковской области.

В старшей группе среди девушек победу одержала псковичка Вероника Петрова, набравшая 6,5 очка из 7 возможных.

В средней возрастной группе первое место заняла ещё одна представительница Пскова — Милана Чеджоева. После поражения в первом туре спортсменка выиграла шесть партий подряд и стала победительницей в своей категории.

Среди младших таврелистов (юноши) лучшим оказался Елисей Логачёв. Он уступил только своему одноклубнику Дмитрию Шерешкову, но в итоге завоевал золотую медаль.

Серебряную награду в старшей группе у юношей принёс команде великолучанин Илья Малашкин. Спортсмен набрал 5 очков из 7 и занял второе место по дополнительным показателям.

