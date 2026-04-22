 
Спорт

Псковские спортсмены завоевали три золотые медали на первенстве России по таврелям

0

Команда Псковской области завоевала три золотые и одну серебряную медаль на первенстве России по таврелям в Москве, сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство спорта Псковской области

В старшей группе среди девушек победу одержала псковичка Вероника Петрова, набравшая 6,5 очка из 7 возможных.

В средней возрастной группе первое место заняла ещё одна представительница Пскова — Милана Чеджоева. После поражения в первом туре спортсменка выиграла шесть партий подряд и стала победительницей в своей категории.

Среди младших таврелистов (юноши) лучшим оказался Елисей Логачёв. Он уступил только своему одноклубнику Дмитрию Шерешкову, но в итоге завоевал золотую медаль.

Серебряную награду в старшей группе у юношей принёс команде великолучанин Илья Малашкин. Спортсмен набрал 5 очков из 7 и занял второе место по дополнительным показателям.

Министерство спорта Псковской области отметило успешное выступление спортсменов на всероссийских соревнованиях.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026