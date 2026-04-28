На псковском вокзале встретили серебряных чемпионов «КЭС-баскет». ФОТО

Торжественная встреча серебряных чемпионов XIX сезона турнира «КЭС-баскет» состоялась на псковском железнодорожном вокзале 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

На торжественной встрече присутствовали родственники и друзья чемпионов, а также заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев, председатель комитета физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров, заместитель директора Гуманитарного лицея по учебно-воспитательной работе Ольга Иванова, заместитель директора спортивной школы «Ника» Константин Чижов и президент Псковской региональной федерации баскетбола Святослав Самсонов.

Во время ожидания серебряных чемпионов ведущий огласил спортивные достижения Пскова в гребле и боксе, упомянул легкоатлетку, уроженку Пскова Наталью Спиридонову, которая также поприветствовала баскетболистов.

Первым приветственное слово баскетбольной команде сказал Геннадий Иойлев: «Приветствуем вас на псковской земле, вернувшихся с победой. Движения вам только вперед! С победой!»

Константин Чижов в своей речи отметил важность победы ребят: «Дорогие ребята, в истории псковского баскетбола мало было трофеев, а командных у вовсе не было. Сейчас у нас третий трофей, но единственный командный. Мы гордимся вашими успехами и всех благодарим».

Председатель общественной организации «Федерация баскетбола Псковской области» Игорь Иванов провел награждение команды и сказал речь: «Дорогие наши спортсмены, уважаемый тренер, хочу поздравить вас с призом, который вы привезли с суперфинала чемпионата «КЭС-баскет». Вы - вторые в стране среди школьных команд, но вы первые для нас, для Псковской области. Вы для нас - чемпионы».

Тренер команды Эдуард Михайлов выступил с благодарностями в адрес болельщиков и родителей участников команды за поддержку и веру в победу.





«КЭС-баскет» — школьная баскетбольная лига (ШБЛ), которая проводит чемпионат по баскетболу среди школ для учащихся, не являющихся профессиональными спортсменами.

Команда Гуманитарного лицея Пскова завоевала серебряные медали суперфинала. В финале псковские баскетболисты сразились с соперниками из Курской области.