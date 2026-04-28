 
Спорт

На псковском вокзале встретили серебряных чемпионов «КЭС-баскет». ФОТО

0

Торжественная встреча серебряных чемпионов XIX сезона турнира «КЭС-баскет» состоялась на псковском железнодорожном вокзале 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

На торжественной встрече присутствовали родственники и друзья чемпионов, а также заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев, председатель комитета физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров, заместитель директора Гуманитарного лицея по учебно-воспитательной работе Ольга Иванова, заместитель директора спортивной школы «Ника» Константин Чижов и президент Псковской региональной федерации баскетбола Святослав Самсонов.

Во время ожидания серебряных чемпионов ведущий огласил спортивные достижения Пскова в гребле и боксе, упомянул легкоатлетку, уроженку Пскова Наталью Спиридонову, которая также поприветствовала баскетболистов.

Первым приветственное слово баскетбольной команде сказал Геннадий Иойлев: «Приветствуем вас на псковской земле, вернувшихся с победой. Движения вам только вперед! С победой!»

Константин Чижов в своей речи отметил важность победы ребят: «Дорогие ребята, в истории псковского баскетбола мало было трофеев, а командных у вовсе не было. Сейчас у нас третий трофей, но единственный командный. Мы гордимся вашими успехами и всех благодарим».

Председатель общественной организации «Федерация баскетбола Псковской области» Игорь Иванов провел награждение команды и сказал речь: «Дорогие наши спортсмены, уважаемый тренер, хочу поздравить вас с призом, который вы привезли с суперфинала чемпионата «КЭС-баскет». Вы - вторые в стране среди школьных команд, но вы первые для нас, для Псковской области. Вы для нас - чемпионы».

Тренер команды Эдуард Михайлов выступил с благодарностями в адрес болельщиков и родителей участников команды за поддержку и веру в победу.

 
 



«КЭС-баскет» — школьная баскетбольная лига (ШБЛ), которая проводит чемпионат по баскетболу среди школ для учащихся, не являющихся профессиональными спортсменами.

0

Команда Гуманитарного лицея Пскова завоевала серебряные медали суперфинала. В финале псковские баскетболисты сразились с соперниками из Курской области. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026