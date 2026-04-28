Псковские каратисты привезли 13 медалей из Великого Новгорода

Спортсмены из Пскова, воспитанники клуба «Будокан Атэми» и спортивной школы «Бригантина», приняли участие в открытом городском турнире по карате WKF «Кубок Феникса», который проходил в Великом Новгороде, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Соревнования собрали более 200 спортсменов из девяти регионов России в разделах ката и кумите.

Результаты псковских спортсменов

1 место - Алексей Буравлёв (14-15 лет, +63 килограмм, а также в абсолютной категории за чемпионский пояс)

2 место - Степан Осипов (14-15 лет, -63 килограмм), Андрей Мосягин (8-9 лет, -32 килограмм), Юлия Дмитриева (12-13 лет, -42 килограмм).

3 место - Егор Облаков (14-15 лет, -63 килограмм), Арина Сыджилова (8-9 лет, -30 килограмм), Пелагея Буторина (8-9 лет, +30 килограмм), Макар Новокрещённый (8-9 лет, +32 килограмм), Карина Дормидонова (10-11 лет, +36 килограмм), Иван Боловин (10-11 лет, -36 килограмм), Севастьян Елистратов (10-11 лет, -36 килограмм), Артемий Лебедев (12-13 лет, -40 килограмм), Игорь Быстров (12-13 лет, -40 м).