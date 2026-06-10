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Псковские курсанты первого курса посетили пейнтбольный клуб

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Курсанты первого курса Псковского филиала Университета ФСИН России вместе со своим командиром взвода Владиславом Леоновым приняли участие в выездном мероприятии и посетили пейнтбольный клуб. Пейнтбол стал отличной возможностью для курсантов активно провести свободное время. В ходе игры участники продемонстрировали хорошую физическую подготовку, стратегическое мышление и стремление к достижению общей цели, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал ФСИН России

«Пейнтбол – это не просто спортивная игра, а возможность проявить лучшие качества, которые необходимы будущему сотруднику уголовно-исполнительной системы: выдержку, решительность, умение работать в коллективе и быстро принимать решения в нестандартных ситуациях. Особенно приятно видеть, как курсанты поддерживают друг друга, действуют сообща и стремятся к общей цели. Такие поездки способствуют укреплению командного духа и оставляют яркие впечатления, которые надолго остаются в памяти», – отметил командир взвода Владислав Леонов. 

По словам участников, игра подарила множество положительных эмоций и стала отличным способом активного отдыха после учебных занятий.

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