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Президент Федерации воздухоплавателей Ставропольского края посетил 30-ю встречу пилотов в Великих Луках

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На 30‑й международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках среди участников — Виталий Ненашев, президент Федерации воздухоплавателей Ставропольского края, пилот теплового аэростата и директор по качеству сертификации компании «Русбал».

Видео: «Воздухоплавание | Великие Луки» / «ВКонтакте»

О производстве аэростатов Виталий Ненашев говорит спокойно, с пониманием всей сложности дела: «От заказа до первого полёта проходит примерно год. Это долгий путь, но каждый его этап важен — ведь в небо должен подняться надёжный аппарат».

С особой теплотой мужчина говорит о возвращении на знаковое место:

«Мы приехали, чтобы летать, снова летать и смотреть на других пилотов. Вся наша команда здесь впервые за много лет. Посчитали по дороге — кого‑то не было тут 20 лет, кого‑то — 25. Мы проводили здесь первые чемпионаты, а потом случился двадцатилетний перерыв. И вот мы снова тут! Очень рады, что традиция продолжается. Столько знакомых лиц, но и незнакомых немало — а это даже интереснее».

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».

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Сюжет

30-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках

Открытие 30-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ 

Президент Федерации воздухоплавателей Ставропольского края посетил 30-ю встречу пилотов в Великих Луках

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