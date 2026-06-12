В Великих Луках дан старт 30-й Международной встречи воздухоплавателей 

Торжественное открытие 30-й Международной встречи воздухоплавателей состоялось сегодня на Летней эстраде в Великих Луках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«История встречи воздухоплавателей исходит с середины 90-х годов, когда энтузиасты вышли с инициативой о ее проведении. Эта инициатива была поддержана и 1996 году было положено начало доброй традиции, которая вошла в историю нашего города. За эти десятилетия эта встреча стала одним из самых узнаваемых мероприятий нашего региона», - обратился с речью глава города Великие Луки Николай Козловский.

Для участников мероприятия с приветственным обращением выступил председатель правления Газпром Алексей Миллер.

«В 2026 году мы отмечаем знаменательную дату. За это время выросли новые поколения пилотов, сложились новые традиции, установлены рекорды. Но любовь к небу осталась неизменной. Желаю ярких эмоций и впечатлений».

«Время летит, словно эти облака, неуловимо и стремительно. И вот уже 30 лет небо расцветает разноцветными шарами. Пусть эти полеты станут символом духовной свободы, которую дарует нам Господь», - обратился к участникам руководитель Миссионерского отдела, клирик храма святителя Николая при Епархиальном управлении Дмитрий Ласкин.

Зрители увидели творческие выступления коллективов Великих Лук: спортивного танца «Элегия», образцовый хореографический коллектив «Жемчужина», ансамбль «Грация», «Клякса», «Трубодур», хор «Вдохновение».

Также их познакомили с пилотами Из Псковской области, Беларуси, Москвы и Московской области, Ленинградской, Калужской и Новгородской областей, Пермского Края, Республики Крыма, Рязанской области, Смоленской области, Архангельской, Томской и Тульской областей.

Позже состоится массовый старт аэростатов с поднятием флага РФ и массовое свечение аэростатов ночью.

Юбилейная встреча проходит при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром». Также в рамках мероприятия при поддержке Российского спортивного фонда состоится 31-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.