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Первенство России по велосипедному спорту пройдёт в Пушкинских Горах

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Первенство России по велосипедному спорту пройдёт с 9 по 15 июля в Пушкинских Горах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации велоспорта Псковской области.

Изображение создано нейросетью

В соревнованиях примут участие юниорки в возрасте 17-18 лет и девушки 15-16 лет. Также к соревнованиям допустят девушек, которым на момент проведения гонки исполнилось полных 14 лет.

Первенство пройдёт в пять этапов:

  1. 10 июля групповая гонка на 55,5 километра по маршруту: администрация Пушкиногорского округа – Новгородка – финиш у администрации Пушкиногорского округа; 
  2. 11 июля индивидуальная гонка на время в 11 километров по маршруту: деревня Козляки – деревня Бирюли;
  3. 12 июля групповая гонка на 69 километров и шесть кругов по 11,5 километра по маршруту: администрация Пушкиногорского округа – улица Пушкинская - деревня Луговка - деревня Воронич - Кокорино;
  4. 13 июля групповая гонка – 48 километров и 12 кругов на четыре километра по лыжероллерной трассе островской базы «Юность»;
  5. 14 июля групповая гонка – 55,5 километра и три круга по 18,5 километра. В обратную сторону от маршрута первого этапа.

Победители и призеры первенства России награждаются медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта РФ. Также за номинацию «Активный гонщик» участники будут награждены дипломами и памятными призами. 

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