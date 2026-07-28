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Чемпион Европы Алексей Саврасенко провёл мастер-класс для юных баскетболистов в Великих Луках

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В Великих Луках состоялся мастер-класс по баскетболу с участием легенды российского спорта Алексея Саврасенко. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Мероприятие прошло на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в рамках спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия» совместно с Федерацией баскетбола.

Мастер-класс для юных спортсменов провел чемпион Европы, победитель Евролиги в составе ЦСКА Алексей Саврасенко. Участники получили возможность потренироваться под руководством известного баскетболиста, услышать профессиональные советы, задать вопросы и получить автограф.

 

Как отметил Дмитрий Белюков, такие встречи становятся для ребят важной мотивацией и помогают вдохновиться примером выдающихся спортсменов.

После тренировки Алексей Саврасенко посетил музей спорта академии, где передал в дар уникальный экспонат — игровую майку, в которой в составе ЦСКА в 2006 году стал победителем Евролиги. Теперь она пополнит коллекцию музея и станет одним из его самых ценных экспонатов.

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