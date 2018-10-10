Туризм

Популяризацию культурного и исторического наследия и развитие туризма обсуждают на Международной конференции в Пскове

В Пскове в эти дни в четвертый раз проходит международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма». Конференция проводится администрацией города Пскова при поддержке администрации Псковской области и Консульства Латвийской Республики в городе Пскове.

В организации также принимают участие Псковский государственный университет, Псковский филиал Российской Международной академии туризма, Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василева, ГБУК «Археологический центр Псковской области» и ООО «Славянский тур», туристская фирма «Риваси» (г.Сигулда, Латвия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, конференция проходит на базе ГКЦ.

В общей сложности в ней принимают участие более 150 человек. Это представители туристской индустрии, органов охраны объектов культурного наследия, науки, образования, искусства, СМИ, общественных организаций из городов и райнов Псковской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, а также Латвии и Эстонии. Возрастающее с каждым годом число участников конференции свидетельствует об интересе к теме. Наследия и туризм - неразрывные понятия, особенно это видно на примере нашего древнего города .Поэтому символизирующий наследие колокол и дорога как символ туризма соединились в логотипе конференции.

Открыла конференцию организованная консульством Латвийской республики в городе Пскове уникальная выставка рисунков лифляндского педагога, историка и этнографа Иоганна Кристофа Бротце. На сопровождающей открытие презентации-дегустации товаров псковских ремесленников были представлено то, что чаще всего туристы увозят из нашего города.

Сегодня на конференции работает семь секций, отражающих разные направления деятельности по теме конференции, такие как туристское, музейное, экскурсионное, образовательное и другие, на которых участники обмениваются опытом своей работы, обсуждают новые практики и актуальные тенденции.

В рамках программы конференции также проходит целый ряд мероприятий: посвященный формированию туристского событийного календаря семинар, презентация туристского потенциала Пскова. С опытом Пскова как региональной площадки федеральной программы детского образовательного туризма «Живые уроки» знакомятся педагоги области. И даже входящие в культурную программу конференции экскурсии и спектакли являются рабочими мероприятиями и демонстрируют своеобразные формы популяризации нашего наследия.

Программа конференции в Пскове завершится круглым столом, вечером её участников и горожан ждет музыкальный спектакль «Советский дворик», а два последующих дня конференция продолжит свою работу уже в городах Резекне и Даугавпилс Республики Латвия.