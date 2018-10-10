Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Истории успеха
Как не замерзнуть на рыбалке
Квартиры на любой вкус
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
Уголовное преследование прекратить!
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
ещё Туризм 10.10.2018 11:260 «Живые уроки» призваны воспитать подрастающее поколение в любви к своему краю - директор компании «Славянский тур» 12.10.2018 17:160 Популяризацию культурного и исторического наследия и развитие туризма обсуждают на Международной конференции в Пскове 11.10.2018 17:460 Туроператор «Славянский тур» представил Псковскую область на 26-й Международной туристской выставке Inwetex 10.10.2018 16:014 В Псковском кремле заработала бесплатная сеть Wi-Fi 10.10.2018 12:330 Ольга Качнова: Проект «Живые уроки» - очень важный, актуальный и своевременный  10.10.2018 11:260 «Живые уроки» призваны воспитать подрастающее поколение в любви к своему краю - директор компании «Славянский тур»
 
 
 
 
 
Самое популярное 09.10.2018 19:07233 Михаил Ведерников сообщил о кадровых перестановках 10.10.2018 11:45226 Новая кровь 11.10.2018 13:36182 Стало известно имя заместителя губернатора Псковской области по экономике и инвестициям 11.10.2018 06:5694 Татьяна Баринова, вероятно, покинет пост начальника финансового управления Псковской области 09.10.2018 22:1854 Я вас не слышу, потому что я ору
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Популяризацию культурного и исторического наследия и развитие туризма обсуждают на Международной конференции в Пскове

12.10.2018 17:16|ПсковКомментариев: 0

В Пскове в эти дни в четвертый раз проходит международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма». Конференция проводится администрацией города Пскова при поддержке администрации Псковской области и Консульства Латвийской Республики в городе Пскове.

В организации также принимают участие Псковский государственный университет, Псковский филиал Российской Международной академии туризма, Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василева, ГБУК «Археологический центр Псковской области» и ООО «Славянский тур», туристская фирма «Риваси» (г.Сигулда, Латвия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, конференция проходит на базе ГКЦ.

В общей сложности в ней принимают участие более 150 человек. Это представители туристской индустрии, органов охраны объектов культурного наследия, науки, образования, искусства, СМИ, общественных организаций из городов и райнов Псковской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, а также Латвии и Эстонии. Возрастающее с каждым годом число участников конференции свидетельствует об интересе к теме. Наследия и туризм - неразрывные понятия, особенно это видно на примере нашего древнего города .Поэтому символизирующий наследие колокол и дорога как символ туризма соединились в логотипе конференции.

Открыла конференцию организованная консульством Латвийской республики в городе Пскове уникальная выставка рисунков лифляндского педагога, историка и этнографа Иоганна Кристофа Бротце. На сопровождающей открытие презентации-дегустации товаров псковских ремесленников были представлено то, что чаще всего туристы увозят из нашего города.

Сегодня на конференции работает семь секций, отражающих разные направления деятельности по теме конференции, такие как туристское, музейное, экскурсионное, образовательное и другие, на которых участники обмениваются опытом своей работы, обсуждают новые практики и актуальные тенденции.

В рамках программы конференции также проходит целый ряд мероприятий: посвященный формированию туристского событийного календаря семинар, презентация туристского потенциала Пскова. С опытом Пскова как региональной площадки федеральной программы детского образовательного туризма «Живые уроки» знакомятся педагоги области. И даже входящие в культурную программу конференции экскурсии и спектакли являются рабочими мероприятиями и демонстрируют своеобразные формы популяризации нашего наследия.

Программа конференции в Пскове завершится круглым столом, вечером её участников и горожан ждет музыкальный спектакль «Советский дворик», а два последующих дня конференция продолжит свою работу уже в городах Резекне и Даугавпилс Республики Латвия.

Теги: #туризм #ОКН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
В чем вы видите главную пользу от проведения в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове?
В опросе приняло участие 449 человек
12.10.2018, 18:020 Тепло и без осадков пройдет суббота в Псковской области 12.10.2018, 18:000 24/365, или Год Ведерникова 12.10.2018, 17:501 Ресторан «Инжир» приглашает провести грядущие выходные незабываемо 12.10.2018, 17:400 Переход на зимнюю форму в Псковском филиале Академии ФСИН отметили строевым смотром
12.10.2018, 17:252 ОНФ добивается ликвидации стихийных свалок в привокзальном районе Пскова 12.10.2018, 17:160 Популяризацию культурного и исторического наследия и развитие туризма обсуждают на Международной конференции в Пскове 12.10.2018, 17:060 В ближайшее время будет объявлен аукцион по выбору подрядчика на капремонт Дновской больницы 12.10.2018, 16:560 Сотрудники Росреестра и власти Пскова обсудили вопросы реализации федерального градостроительного законодательства
12.10.2018, 16:5110 Интерактив: Тротуар не убирается уже более месяца! 12.10.2018, 16:274 Сотрудник АВТОВАЗа в одном из цехов открыл нелегальную ферму для майнинга 12.10.2018, 16:200 Середкинская школа стала победителем конкурса «Расскажи о своем музее» в северной зоне Псковской области 12.10.2018, 16:110 На месяц раньше срока откроется демонстрационный парк на островском крепостном валу
12.10.2018, 15:545 Псковский приют для животных приглашает на День открытых дверей 12.10.2018, 15:486 Фотофакт: Ни подъехать, ни в туалет сходить 12.10.2018, 15:444 ПсковГУ отметит 7-летие 12.10.2018, 15:400 Учащиеся Новоизборской школы стали участниками нового профсоюзного социального проекта «Культурный дневник школьника»
12.10.2018, 15:2913 Лев Шлосберг о выборах, перспективах псковского «Яблока» и кадровых изменениях в администрации области 12.10.2018, 15:235 Имитированные крабовые палочки и рыбное филе задержаны в Псковской области 12.10.2018, 15:121 Интерактив: Разметка на автодороге между Черехой и Соловьями 12.10.2018, 15:0811 В Красногородском районе в суд направлено дело в отношении отца, который похитил велосипед сына
12.10.2018, 14:590 Псковские лицеисты узнали об опасности поражения электрическим током 12.10.2018, 14:559 Зима в России в этом году не будет суровой - Гидрометцентр 12.10.2018, 14:492 Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову переехал на улицу Некрасова 12.10.2018, 14:442 Любителя коньяка задержали росгвардейцы за кражу из магазина в Пскове
12.10.2018, 14:240 Полистовский заповедник разыгрывает экскурсии в соцсетях 12.10.2018, 14:234 Увеличить объем затрат на покос травы и борьбу с борщевиком в Пскове предложил Сергей Гаврилов 12.10.2018, 13:570 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает поклонников современного театра на «променад-спектакли» 12.10.2018, 13:535 Российская компания автоматизировала систему регистрации проституток в Германии
12.10.2018, 13:480 Сезон органных концертов 2018 года в Печорах завершится 14 октября 12.10.2018, 13:410 13 и 14 октября временно закроют движение автотранспорта по ул. Гражданской 12.10.2018, 13:4034 В Саратовской области уволили министра, которая заявила, что на 3,5 тыс. рублей можно прожить 12.10.2018, 13:390 Псковский театр драмы представляет тизер спектакля «Таланты и поклонники». ВИДЕО
12.10.2018, 13:2639 Интерактив: Самозахват парковки общего пользования 12.10.2018, 13:2010 Арт-директор Псковского драмтеатра поддержал дискуссию о голой заднице в «Ревизоре» 12.10.2018, 13:090 Студенты ВЛГАФК успешно выступили на юбилейном слете спортивных вузов в Сочи 12.10.2018, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды»
12.10.2018, 12:594 Псковская Кадастровая палата рекомендует получать выписки из ЕГРН в МФЦ на основе электронного документа 12.10.2018, 12:520 Псковичей ждут скидки в магазине мебельной фурнитуры «Глэдис» 12.10.2018, 12:4926 Антон Минаков: Изменения в администрации Псковской области налицо, но к чему они приведут, не знает никто 12.10.2018, 12:4224 Два кольца и конец аллеи парламентаризма. Чего ждать от реконструкции улицы Поземского?
12.10.2018, 12:2414 Артем Васильев пройдет собеседование у Владимира Жириновского на пост лидера псковских либерал-демократов 12.10.2018, 11:470 Псковичи могут зарегистрировать свою недвижимость на сайте Росреестра 12.10.2018, 11:4626 Названа еще одна возможная причина аварии «Союза» 12.10.2018, 11:463 «Урбаноиды»: Псковская практика перезонирования в обход Генплана
12.10.2018, 11:370 Ozon получил лицензию на фармацевтическую деятельность 12.10.2018, 11:331 В Великих Луках задержали 19-летнего парня, который побил 28-летнего 12.10.2018, 11:283 Лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков станет гостем программы «Гайд-парк» 12.10.2018, 11:1611 Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто?
12.10.2018, 11:101 Военно-патриотическая  игра «Зарница» пройдет в Великих Луках 12.10.2018, 11:0726 В Пскове проходит окружной этап Всероссийского конкурса «СМИротворец-2018» 12.10.2018, 11:014 На два года отправится в колонию-поселение житель Ленобласти за смертельное ДТП в Стругах Красных 12.10.2018, 10:4654 Россиянам предложили оплачивать долги соседей за услуги ЖКХ
12.10.2018, 10:442 VIII Псковские международные краеведческие чтения открылись в ПсковГУ 12.10.2018, 10:380 Псковичи смогут привиться от гриппа у торгового центра на улице Фабрициуса 12.10.2018, 10:321 В Великих Луках женщина ударила ножом сожителя в ходе конфликта 12.10.2018, 10:261 100 лет со Дня образования кадровой службы в системе МВД отметили в Псковском линейном отделе
12.10.2018, 10:063 Публичные слушания по результатам правоприменительной практики госнадзора в сфере труда пройдут сегодня в Пскове 12.10.2018, 10:020 В Великих Луках продолжается ремонт дворов и пешеходных зон 12.10.2018, 09:597 Всемирный день яйца отмечают 12 октября 12.10.2018, 09:5634 Сажать Кокорина и Мамаева в тюрьму бессмысленно - они должны расплачиваться своим благополучием, уверен Василий Уткин
12.10.2018, 09:433 Управляющая компания пыталась заставить жительницу Новосокольников оплатить чужой долг за ЖКУ 12.10.2018, 09:356 Псковский городской суд рассмотрит дело о сокрытии от налогов 40 млн рублей 12.10.2018, 09:290 Стало известно, какие документы россияне хотят оцифровать больше всего 12.10.2018, 09:160 Руководитель CONCORD ORCHESTRA Fabio Pirola: Я верю в то, что у мечты есть крылья
12.10.2018, 09:040 Детская шалость привела к пожару в деревне Кресты в Красногородском районе 12.10.2018, 09:043 На уборку территории для выгула собак приглашают великолучан 12.10.2018, 08:480 83-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Порхове 12.10.2018, 08:400 Традиционный осенний кросс состоялся в Великих Луках
12.10.2018, 08:2510 NASA прокомментировало инцидент с «Союз-МС-10» 12.10.2018, 08:180 Две иномарки столкнулись на ул. Инженерной в Пскове 12.10.2018, 08:0722 В российские войска поступят первые ударные беспилотники 12.10.2018, 07:4122 Российские банки предупредили о начале дедолларизации экономики
11.10.2018, 22:430 Раскрыта новая опасная уязвимость WhatsApp 11.10.2018, 22:2310 Почта России ускорит отправку посылок через eBay 11.10.2018, 21:5756 Российский министр поведала о преимуществах жизни на прожиточный минимум 11.10.2018, 21:452 Турнир по спортивным танцам состоится в субботу в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.