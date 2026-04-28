Для летних фестивалей и свадеб в Псковской области изменили режим тишины

Депутаты Псковского областного Собрания 28 апреля приняли законопроект, согласно которому с 1 мая по 1 октября изменят режим тишины на объектах туризма в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законодательную инициативу об изменении режима тишины для баз отдыха и загородных объектов туриндустрии в высокий сезон подготовил депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов. 

С 1 мая по 1 октября он предложил увеличить временной период проведения фестивалей, концертов под открытым небом, спортивных мероприятий и свадеб – с 21:00 до 23:00. По мнению парламентария, это даст возможность гражданам проводить время без жёстких ограничений, которые действуют в городе в вечернее время. .

Действующая редакция «закона о тишине» не содержит территориальных и сезонных разграничений, запрещая громкие звуки повсеместно с 21:00 в будни и с 22:00 в выходные и праздники. Нарушения режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей.

Законопроект принят в двух чтениях.

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

