Туризм

В группе ПЛН стартовало голосование за лучшие открыточные виды Псковщины

Псковская Лента Новостей объявляет голосование за финалистов фотоконкурса «Жемчужина Псковской области. Открытка из глубинки». Принять участие в конкурсе смогли как профессиональные фотографы, так и любители.

В группе ПЛН «ВКонтакте» проходит голосование в номинациях «Профессиональное фото» (5 финалистов) и «Любительское фото» (10 финалистов). Победители в каждой номинации получат ценные призы.

Голосование продлится до 12.00 22 октября.

Добавим, что развитие туризма в регионе является одной из первостепенных задач, которые ставит перед собой избранный губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Туризм - это псковская золотая жила, требующая кропотливой, усердной и вдумчивой работы над собой.

Мы предложили читателям Псковской Ленты Новостей помочь областным властям в популяризации местных достопримечательностей, особенно в глубинке.