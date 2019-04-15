Туризм

Ялта, Феодосия и Евпатория - в пятерке популярных курортов России для отдыха на Первомай

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, какие курорты России наиболее популярны для отдыха на Первомай в этом году. Об этом сообщается на сайте сервиса.

В этом году на Первомай россиян ждут 5 выходных дней подряд - с 1 по 5 мая.

Ялта, Феодосия и Евпатория в Крыму, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае входят в пятерку курортов, популярных для отдыха на первомайские праздники.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют первомайский отдых на курортах на 4 - 8 дней и потратят на проживание от 1,3 до 2,6 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего - в Анапе (1,3 тысяча рублей в сутки), дороже всего - в Ялте (2,6 тысяч рублей в сутки). В Сочи - до 2 тысяч рублей в сутки.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей для проживания c 30 апреля по 5 мая 2019 года.

Пятерка курортов для отдыха на Первомай-2019: