Ялта, Феодосия и Евпатория - в пятерке популярных курортов России для отдыха на Первомай

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, какие курорты России наиболее популярны для отдыха на Первомай в этом году. Об этом сообщается на сайте сервиса.
В этом году на Первомай россиян ждут 5 выходных дней подряд - с 1 по 5 мая.
Ялта, Феодосия и Евпатория в Крыму, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае входят в пятерку курортов, популярных для отдыха на первомайские праздники.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют первомайский отдых на курортах на 4 - 8 дней и потратят на проживание от 1,3 до 2,6 тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего - в Анапе (1,3 тысяча рублей в сутки), дороже всего - в Ялте (2,6 тысяч рублей в сутки). В Сочи - до 2 тысяч рублей в сутки.
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей для проживания c 30 апреля по 5 мая 2019 года.
Пятерка курортов для отдыха на Первомай-2019:
Ялта - 2,6 тысяч рублей/ 5,5 суток
Феодосия - 1,9 тысяч рублей/ 4 суток
Евпатория - 1,6 тысяч рублей/ 7 суток
Сочи - 1,9 тысяч рублей/ 6 суток
Анапа - 1,3 тысячи рублей/ 8 суток