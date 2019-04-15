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Ялта, Феодосия и Евпатория - в пятерке популярных курортов России для отдыха на Первомай

24.04.2019 14:23|ПсковКомментариев: 0

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, какие курорты России наиболее популярны для отдыха на Первомай в этом году. Об этом сообщается на сайте сервиса.

В этом году на Первомай россиян ждут 5 выходных дней подряд - с 1 по 5 мая.

Ялта, Феодосия и Евпатория в Крыму, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае входят в пятерку курортов, популярных для отдыха на первомайские праздники.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют первомайский отдых на курортах на 4 - 8 дней и потратят на проживание от 1,3 до 2,6 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего - в Анапе (1,3 тысяча рублей в сутки), дороже всего - в Ялте (2,6 тысяч рублей в сутки). В Сочи - до 2 тысяч рублей в сутки.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей для проживания c 30 апреля по 5 мая 2019 года.

Пятерка курортов для отдыха на Первомай-2019:

  1. Ялта - 2,6 тысяч рублей/ 5,5 суток

  2. Феодосия - 1,9 тысяч рублей/ 4 суток

  3. Евпатория - 1,6 тысяч рублей/ 7 суток

  4. Сочи - 1,9 тысяч рублей/ 6 суток

  5. Анапа - 1,3 тысячи рублей/ 8 суток

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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