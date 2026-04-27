Турмаршрут по местам Пушкина разрабатывают в Ленобласти совместно с Псковской областью и Петербургом

Три национальных туристических маршрута разрабатываются в настоящее время с участием Ленинградской области, сообщила зампредседателя комитета по культуре и туризму региона Ольга Голубева на пресс-конференции в понедельник.

«Сейчас мы с гордостью можем сказать, что по территории Ленинградской области проходит пять национальных туристских маршрутов. Таких регионов больше нет. И еще три - в разработке», - сказала Ольга Голубева.

Так, второй год ведется совместная с Петербургом и Псковской областью работа над маршрутом по местам Александра Пушкина.

«Работа сложная. Чтобы стать национальным туристским маршрутом, нужно не только выверить расстояние, время посещения, километраж, но и предоставить уникальный продукт, который был бы интересен, безопасен, настолько качественен, чтобы его можно было предложить любому туристу и сказать, что вот, именно на этом маршруте вам будет очень хорошо», - отметила замглавы комитета.

В настоящее время Ленобласть подала заявку в министерство экономического развития РФ. Когда будут решены все технические вопросы, по маршруту проедет экспертная группа от туроператоров всей страны.

«По опыту предыдущих маршрутов, нам необходимо будет доделывать дороги, строить новые парковки, устанавливать указатели, разделить экскурсионную часть маршрута между регионами и так далее. Это сложный путь. Последний нацмаршрут "Энергия Ладоги" мы прорабатывали четыре года», - добавила Ольга Голубева.

Кроме того, Ленинградская, Вологодская области и Карелии создают программу вокруг Онежского озера с акцентом на деревянное зодчество, пишет «Интерфакс».

Еще один маршрут, который пройдет по территории 12 регионов России, от Москвы до Соловков, - «Великий русский северный путь». Он прорабатывается совместно с РПЦ и будет кольцевым.

По информации Голубевой, в настоящее время по территории Ленобласти проходит пять национальных маршрутов: двухдневный «Истории и тайны Средневекового Выборга» с посещением Кронштадта; шестидневный «Государева дорога» по Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областям с посещением путевых дворцов; два совместных с Карелией турпродукта «Вся Карелия» и «Энергия Ладоги», а также маршрут по Петербургу с посещением Шлиссельбурга в Ленобласти «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба».

Ранее сообщалось, что в 2025 году в рамках Петербургского международного экономического форума главы Петербурга, Ленинградской и Псковской областей подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, в рамках которого и ведется разработка маршрута по пушкинским местам.