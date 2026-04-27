Турмаршрут по местам Пушкина разрабатывают в Ленобласти совместно с Псковской областью и Петербургом

Три национальных туристических маршрута разрабатываются в настоящее время с участием Ленинградской области, сообщила зампредседателя комитета по культуре и туризму региона Ольга Голубева на пресс-конференции в понедельник.
Так, второй год ведется совместная с Петербургом и Псковской областью работа над маршрутом по местам Александра Пушкина.
В настоящее время Ленобласть подала заявку в министерство экономического развития РФ. Когда будут решены все технические вопросы, по маршруту проедет экспертная группа от туроператоров всей страны.
Кроме того, Ленинградская, Вологодская области и Карелии создают программу вокруг Онежского озера с акцентом на деревянное зодчество, пишет «Интерфакс».
Еще один маршрут, который пройдет по территории 12 регионов России, от Москвы до Соловков, - «Великий русский северный путь». Он прорабатывается совместно с РПЦ и будет кольцевым.
По информации Голубевой, в настоящее время по территории Ленобласти проходит пять национальных маршрутов: двухдневный «Истории и тайны Средневекового Выборга» с посещением Кронштадта; шестидневный «Государева дорога» по Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областям с посещением путевых дворцов; два совместных с Карелией турпродукта «Вся Карелия» и «Энергия Ладоги», а также маршрут по Петербургу с посещением Шлиссельбурга в Ленобласти «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба».
Ранее сообщалось, что в 2025 году в рамках Петербургского международного экономического форума главы Петербурга, Ленинградской и Псковской областей подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, в рамках которого и ведется разработка маршрута по пушкинским местам.