Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции по СБП

В Турции запустили оплату покупок через систему быстрых платежей (СБП) в приложении российских банков, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Изображение сгенерировано нейросетью

«В Турции появилась альтернатива картам и наличным: российские туристы уже могут оплачивать покупки через СБП — прямо в приложении своего банка», - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, среди торговых точек, в которых можно платить по СБП, – аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др.

Также в рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек, причем как из Турции, так и из России.

«Технически оплата происходит так: продавец вводит на своем устройстве сумму и название товара или услуги в приложении. На экране формируется QR-код. Турист сканирует QR-код смартфоном, переходит по ссылке на оплату СБП, при этом видит сумму в рублях. Далее выбирает вариант, в каком из банковских приложений ему удобнее оплатить, перенаправляется в выбранное приложение банка, подтверждает и оплачивает покупку», - рассказали в АТОР.

Уточняется, что списание идет в рублях с любой карты любого российского банка (поддерживаются и «Мир», и карты Visa и Mastercard), в том числе можно выбрать даже кредитный счет или оплату долями (зависит от банка), а продавец получает оплату на свой счет в турецких лирах, пишет «Интерфакс». 

 

