Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции по СБП

В Турции запустили оплату покупок через систему быстрых платежей (СБП) в приложении российских банков, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как отметили в ассоциации, среди торговых точек, в которых можно платить по СБП, – аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др.
Также в рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек, причем как из Турции, так и из России.
Уточняется, что списание идет в рублях с любой карты любого российского банка (поддерживаются и «Мир», и карты Visa и Mastercard), в том числе можно выбрать даже кредитный счет или оплату долями (зависит от банка), а продавец получает оплату на свой счет в турецких лирах, пишет «Интерфакс».