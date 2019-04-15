Туризм

Петергоф официально открывает летний сезон

Фото ИА «Росбалт», Иван Шалёв

Музей-заповедник «Петергоф» 27 апреля вступит в летний сезон. Фонтаны в этот день заработают в полную силу, пишет «Росбалт».

Как сообщили в пресс-службе музея, в этом году впервые в истории Петергофа гости Нижнего парка смогут любоваться фонтанами до позднего вечера. Работа «Большого каскада», «Самсона» и «Аллеи фонтанов» продлена на 45 минут, до 19.45.

Также до рекордно позднего времени будет открыт Большой петергофский дворец. Посетить его можно будет до 21.00.

Кроме того, в этом году расширен список преимуществ для льготных категорий. Так, после шести часов вечера пенсионеры, студенты, многодетные родители, учащиеся старше 16 лет, ветераны боевых действий и педагоги-руководители смогут пройти в Нижний парк бесплатно.