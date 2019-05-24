Туризм

В Ростуризме рассчитывают, что РФ войдет в топ-12 популярных туристических направлений к 2025 году

Ростуризм поставил цель к 2025 году добиться попадания России в топ-12 наиболее популярных туристических направлений в мире. Об этом в субботу заявила руководитель ведомства Зарина Догузова, передает портал dp.ru со ссылкой на ТАСС.

«Целевым ориентиром для нас является достижение показателя совокупного вклада туризма в ВВП страны на уровне 4,8% к 2025 году, а также рост экспорта туристических услуг до $21 млрд к 2025 году. Таким образом, мы рассчитываем, что РФ к 2025 году войдет в топ-12 стран по рейтингу Всемирной туристской организации», – сказала Догузова на открытии пятого по счету заседания российско-японской комиссии по развитию туризма.

Руководитель Ростуризма отметила, что одной из ключевых мер для достижения вышеназванных показателей станет дальнейшая либерализация визового режима. Еще одно направление работы – развитие региональных туристических направлений.

Также Догузова сообщила, что ведомство будет активно заниматься цифровизацией туристической отрасли.