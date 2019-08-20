Туризм

Как путешественники относятся к платному выбору места в самолете?

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, как относятся путешественники к платному выбору места в самолете. У разных авиакомпаний это может быть платной услугой или бесплатной, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

В исследовании приняли участие почти 3,3 тысячи респондентов. Как показал опрос, более половины пассажиров (58%) считают плату за выбор места в самолете бесполезной тратой денег. А 18% опрошенных, наоборот, часто пользуются этой услугой.

Еще 15% платят за выбор места, если предстоит длительный перелет, а 9% — если летят с ребенком.

Итоги опроса: «Вы платите за выбор места в самолете?».

58% — Нет, считаю эту услугу бесполезной тратой денег;

18% — да, я часто пользуюсь этой услугой;

9% — доплачиваю за выбор места, если предстоит долгий перелет;

15% — да, только если лечу с ребенком.

Ранее Туту.ру спрашивал у авиапассажиров, какие места в самолетах у них самые любимые. Данные опроса, в котором приняло участие 8 710 человек, показали, что каждому десятому путешественнику все равно, где сидеть в самолете. Они полагаются на выбор сотрудника аэропорта.

Меньше всего респондентов проголосовали за кресло посередине, таких оказалось всего 2%. 18% признались, что лететь любят в кресле у прохода. Большинство опрошенных, 69%, предпочитают место у окна с видом на облака.