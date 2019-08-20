Туризм

Российские туристы будут меньше платить за электронные визы в Индию

Индия планирует снизить сбор за оформление 30-дневных электронных туристических виз до $25, сообщает в среду журнал Business Traveller.

«Индия рассматривает возможность снизить сбор за оформление электронных виз для туристов. Так, стоимость 30-дневной визы в высокий сезон с июля по март составит $25, а в низкий сезон с апреля по июнь - $10», - пишет журнал.

Кроме того, путешественникам будут доступны годовые визы за $40 и пятилетние визы за $80.

Сейчас россияне платят за однократную электронную визу в Индию сроком на 30 дней $60.

Российские туроператоры позитивно встретили новость о возможном снижении визового сбора. «Из-за стоимости виз россияне пока предпочитают Индии Вьетнам и Таиланд. Если анонсированные индийским правительством меры будут приняты, это благоприятно отразится на турпотоке, особенно, из российских регионов», - отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).