Туризм

Новые экскурсионные программы для школьников презентовала компания «Славянский тур» в рамках проекта «Псковские уроки»

Учеба в удовольствие ребенка - мечта родителей и учителей! Разрабатывая новые экскурсионные программы для школьников при реализации регионального проекта «Псковские уроки», компания «Славянский тур» старается максимально совместить отдых для детей и образовательную программу.

К учебному году 2019-2020 Славянский тур подготовил новые программы проекта «Псковские уроки»:

- Военно-исторические квесты «Дружина Александра Невского», «Героический июль 1944»;

- Экскурсии «Великий Петр на реке Великой» , «Приключения ганзейского купца» , «Александр Невский - гордость Пскова» и другие;

- Экскурсии на производство - швейная фабрика «Славянка», завод «Псковский гончар», Псковский хлебокомбинат;

- Интерактивные экскурсии на хутора и в новые музеи;

- Выездные тематические экскурсии - «На родину великих математиков» (Великие Луки), «Псковская симфония» музей Римского-Корсакова (Любенск-Вечаша), «Дворянские усадьбы Порховского края» (Порхов-Холомки) и другие;

- Военно-патриотические экскурсии - «Город А.Невского» (Порхов), «Опаленные войной» (Остров - Линия Сталина), «Город герой на Ловати» (Великие Луки);

- Туры в Великий Новгород, Старую Руссу, Тарту, Санкт-Петербург, Беларусь.

Экскурсионные и интерактивные программы были презентованы педагогам 27 августа в рамках Областного педагогического совета в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Запись на экскурсии принимаются по телефону 79-30-97, на электронную почту priempskov@yandex.ru либо в офисе компании «Славянский тур» на ул.Петровской, 31.