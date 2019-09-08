Туризм

Путешественники назвали идеальный отпуск осенью

Сервис путешествий Туту.ру опросил пользователей и узнал, каким должен быть идеальный отпуск осенью. В опросе приняли участие более 3 тысяч человек.

Большинство ожидаемо мечтает куда-то уехать. Самый популярный ответ (38% ответивших) - на море, где температура воды будет от 25С. Остывающее море устроит 16% респондентов. Это те морские направления, где сезон уже заканчивается, сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе путешествий.

14% не откажутся поехать в города Европы на экскурсии, 4% хотели бы встретить осень в странах Балтии, а 3% - считают, что в это время года нужно ехать в страны ближнего зарубежья (Армению, Грузию, Азербайджан).

Четверть хотели бы провести осенний отпуск, не уезжая далеко. Из них 6% проголосовали за отдых на даче, 9% - за поход в лес или на рыбалку, а 10% - за отдых дома на диване с просмотром сериалов, с чтением книг, а, может быть, и вязанием носков.

Данные опроса «Какой он идеальный отпуск осенью?»:

38% - на море. Желательно, чтобы температура воды была от +25С;

16% - меня устроит и остывающее море. Те города, где сезон заканчивается;

14% - поехать в экскурсионный тур в Европу;

4% - встретить осень в странах Балтии;

3% - нравится осенью посещать страны ближнего зарубежья (Армения, Грузия, Азербайджан);

6% - брать отпуск и проводить его на даче;

9% - уйти в поход или на рыбалку;

10% - дома на диване смотреть сериалы, вязать носки, читать книги и тп.

Кстати, в десятке самых популярных стран для отдыха этой осенью у тех, кто уже купил авиабилеты: Узбекистан, Армения, Германия, Испания, Италия, Молдавия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.