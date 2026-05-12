Михаил Ведерников: Печоры – наш пилотный проект в регионе

Перспективы развития бренда «Печоры — колыбель православия» обсудили на рабочем совещании губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель Ольга Тимофеева и глава Печорского округа Валерий Зайцев. Об этом глава региона сообщил в мессенджере Max.

Видео: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

Михаил Ведерников отметил, что в течение нескольких лет власти проводили масштабную работу по совершенствованию и обновлению инфраструктуры Печор. Город, по его словам, преобразился и продолжает меняться, что замечают жители, туристы и паломники.

Работа получила признание и на федеральном уровне: Печорский район стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и получил грант от правительства РФ в размере 40 млн рублей.

«Печоры – наш пилотный проект в регионе. В этом году к участию в конкурсе и защите программы развития собственного бренда готовятся еще 5 муниципалитетов: Псков, Великие Луки, Гдов, Новоржев и Пушкинские Горы», - подчеркнул губернатор.

В рамках развития бренда в Печорах планируют провести новый фестиваль «Монастырская кухня». Также планируют организовать ярмарочную площадь в центре города с 10 торговыми объектами для местных ремесленников, разработают брендбук и создадут презентационный видеоролик, обустроят вместительную автобусную площадку для разгрузки центра города и обеспечат безопасность территорий.

«Поручил ответственным исполнителям держать реализацию проекта на особом контроле», - заявил Михаил Ведерников.