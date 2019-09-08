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Новые маршруты и квесты презентует компания «Славянский тур» на крупнейшем международном туристском форуме-выставке «Отдых-2019»

11.09.2019 20:42|ПсковКомментариев: 0

Туроператор «Славянский тур» презентует туристский потенциал Псковской области на крупнейшем международном туристском форуме-выставке Отдых-2019, которая проходит в Москве с 10 по 12 сентября.

Компания предоставляет новые маршруты и квесты на объединённом стенде Псковской области и на стенде Русского географического общества.

Напомним, РГО одобрено три маршрута туроператора «Славянский тур»: «Православное ожерелье Псковской земли», «По следам Александра Невского» и «Хорошо в деревне летом». Эти туры теперь включены в реестр «Путешествия с РГО» и продвигаются на федеральном уровне.

Добавим, что международный туристский форум-выставка «Отдых-2019» в этом году собрал 870 участников из 41 страны мира и 44 региона России.

Теги: #славянский тур
Источник: Псковская Лента Новостей
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