Туризм

Псковская область вошла в топ-5 для экскурсионного отдыха в России

Туристический портал «ТурСтат» представил, за какие регионы России больше всего голосуют в премии National Geographic Traveler Awards 2019 о лучших туристических направлениях отдыха по информации на 15 сентября.

По данным «ТурСтат», Псковская, Ленинградская, Московская и Тульская области лидируют в онлайн-голосовании лучших для экскурсионного отдыха в России,

Алтайский край лидирует для оздоровительного отдыха, Хакасия и Мурманская область - для приключенческого отдыха, Республика Татарстан - для гастрономического туризма, Забайкальский край и Приморье - для экологического отдыха, Калмыкия и Чукотка - для этнического отдыха, Ленинградская и Тульская области - для экскурсионного отдыха, Красная Поляна - для горнолыжного отдыха.