Особые летние «часы тишины» для загородных отелей и баз отдыха предложил установить Алексей Севастьянов

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») предложил закрепить в областном законодательстве изменение режима тишины для загородных объектов туристической индустрии в высокий сезон. Соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» депутат внёс на рассмотрение в Собрание, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Речь идёт о продлении «часов тишины» до 23:00 в период с 1 мая по 1 октября, когда загородные отели, гостевые дома и базы отдыха посещает больше всего туристов. В это время погода позволяет проводить фестивали, концерты и спортивные соревнования на открытом воздухе.

Как пояснил депутат, многие туристы, особенно для корпоративов или семейных праздников, выбирают загородные площадки именно ради возможности провести время без жёстких ограничений, которые действуют в городе. Однако действующая редакция «закона о тишине» не содержит территориальных и сезонных разграничений, запрещая громкие звуки повсеместно с 21:00 в будни и с 22:00 в выходные и праздники.

«Разумное ослабление временных рамок для баз отдыха – это инструмент для более гибкого и эффективного развития туристического бизнеса, способный удовлетворить разные запросы отдыхающих. Предлагаемые изменения могут стимулировать развитие инфраструктуры туризма. Бизнес охотнее будет вкладываться в звукоизоляцию помещений и вынос шумных зон подальше от жилья, если будет уверен, что сможет их использовать», – пояснил Алексей Севастьянов.

Законопроект прошёл оценку регулирующего воздействия в региональном министерстве экономического развития. Уполномоченный орган провёл публичные консультации и изучил опыт других регионов РФ, где на туристических объектах разрешено использовать звуковую аппаратуру до 23:00. По оценке экспертов, в случае принятия аналогичной нормы в Псковской области предприниматели получат 306 дополнительных часов работы, которые можно направить на получение прибыли. Издержки на заработную плату сотрудников и коммунальные платежи соотносятся с объёмом предполагаемой выручки.

Согласно резолюции спикера Собрания Александра Котова, проект закона направлен для заключения в региональное правительство и прокуратуру. Затем документ рассмотрят на заседании профильного комитета и на сессии Собрания.

