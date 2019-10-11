Туризм

Псковская таможня рекомендует перед путешествием ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу

Псковская таможня рекомендует физическим лицам ознакомиться с правилами перемещения различных категорий товаров перед путешествием, а не после возможного пресечения их противоправных действий непосредственно при пересечении границы.

Объяснения о забывчивости и незнании незаконности перемещаемого физическими лицами товара к рассмотрению не принимаются.

- Отправляясь за границу в путешествие или командировку, чемодан в поездку мы собираем сами, приобретаем туры сами, также и о соблюдении законности при перемещении купленного, подаренного товара мы должны позаботиться сами, - пояснила начальник правового отдела Псковской таможни Елена Задумкина. - Вся необходимая информация имеется в открытом доступе. Достаточно ознакомиться с ней на официальном сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Полезная информация и материалы для физических лиц». При необходимости получить разъяснения о перемещении любого товара можно в правовом отделе таможни. Должностные лица правового отдела Псковской таможни предоставляют государственную услугу по консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, бесплатно. Процедура получения консультации проста и понятна.

В 2019 году данной услугой воспользовались 195 человек, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева. Специалисты таможни рассматривают каждый конкретный вопрос всесторонне.

Для справки: По номеру телефона (8112) 692 425 можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги. По телефону сама государственная услуга не предоставляется. Запрос о предоставлении консультации может быть направлен в Псковскую таможню письменно: средствами почтовой связи (по адресу: 180000, г. Псков, улица Воровского, д.20.), средствами электронной почты (по адресу электронной почты: svc-psk-info@sztu.customs.ru), через накопительный ящик для приема корреспонденции, расположенный при входе в административное здание таможни по адресу: г. Псков, улица Воровского, д. 20.