Туризм

Вопросы организации экскурсионно-образовательных программ для школьников обсудили в Пскове

30 октября в Пскове состоялось методическое совещание под руководством начальника Управления образования города Пскова Анны Кузыченко, с заместителями директоров школ по воспитательной работе в рамках регионального экскурсионно-образовательного проекта «Псковские уроки».

На совещании присутствовали координаторы проекта - Председатель Государственного комитета по образованию Александр Седунов, и. о. председателя Государственного комитета по туризму Ольга Качнова, директор ООО «Славянский тур» Изабелла Коваль, которые выступали по вопросам безопасности детского туризма, о введении в школьную программу экскурсионно-образовательных программ с целью расширения кругозора и повышения культурного и духовного уровня школьников.

Директор Псковского филиала РМАТ Ольга Козырева отметила важность сотрудничества с официальными туроператорами при работе со школьными группами.

Гуманитарный лицей как одно из пилотных образовательных учреждений, поделился своим опытом работы в проекте «Псковские уроки» на примере участия школьников в экскурсионных турах с учетом школьной программы и возрастных особенностей восприятия.

Сотрудники «Славянского тура» рассказали о положительном опыте участия школьников в турах для абитуриентов по вузам Санкт-Петербурга. На мероприятии были презентованы новые образовательные квесты и новогодние программы.

Презентация интерактивных программ проходила в формате театрализованного представления с играми и экспозицией предметов, используемых при работе с детьми.

Напомним, что проект «Псковские уроки» успешно прошел оценку Экспертного совета при Государственном комитете по образованию и рекомендован для использования в урочной и внеурочной деятельности.