Туризм

Путешествующие по России туристы с декабря смогут получать рассылку на телефон о музеях региона, в который приехали

С декабря туристы, путешествующие по России, смогут получать на телефон рассылку о музеях региона, в котором находятся.

Как сообщил президент Партнерства туристско-информационных центров России Михаил Ушаков в пятницу на сессии в рамках Петербургского международного культурного форума, проект стартует 1 декабря. Он реализуется при поддержке Союза музеев России и Россотрудничества и ориентирован как на внутренних туристов, так и на зарубежных туристов, сообщает «Интерфакс».

По словам Ушакова, с помощью электронного паспорта, который синхронизирован с туристско-информационным центром (ТИЦ) региона, можно получать на телефон рассылку с информацией о музеях. Проект работает через основные мессенджеры. Для того чтобы получить электронный паспорт, турист должен прийти в ТИЦ и запросить цифровой код.

«Это невероятная возможность для продвижения наших музеев, в том числе за рубежом. На данный момент у нас это продвижение реализуется в основном через распространение каталогов музеев на туристских выставках. (...) Кроме того, через телефоны и соцсети мы сможем зацепить молодежную аудиторию, привести молодых путешественников в музеи», - сказал Ушаков.

Также он отметил, что для активных туристов, включённых в программу электронного паспорта, предусмотрено поощрение. За посещение каждого места и выложенную в соцсетях информацию о путешествии будут начисляться баллы, при большом количестве баллов владельцу паспорта полагается подарок.

На данный момент в проект включены 250 музеев в 50 регионах страны.