Туризм

Правила выдачи шенгенских виз изменятся с февраля 2020 года

Новые правила выдачи шенгенских виз вступят в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Совета Европейского союза.

Европейская комиссия приняла решение о частичном пересмотре Визового кодекса, действующего с 2010 года. В соответствии с новыми правилами, несколько возрастет консульский сбор.

В тех странах, где он составлял 60 евро, он увеличится до 80 евро. В тех странах, где консульский сбор составлял 35 евро, он увеличился до 40. В число этих стран входит и Россия.

Увеличился максимальный период, за который можно подавать заявление на визу. Раньше он составлял 3 мес., с февраля он увеличится до 6 мес. При этом минимальный срок, за который можно обращаться за визой, не изменится, он по-прежнему составляет 15 календарных дней.

С февраля положительная визовая история будет учитываться всеми странами. То есть одна страна Европы будет учитывать положительную визовую историю посещения другой. Иными словами, после положительного опыта выдачи двухгодичной шенгенской визы в одну страну, можно рассчитывать на пятилетнюю визу с следующую. Такой подход к выдачи шенгенских виз назван «согласованным подходом».

По новым правилам большее внимание будет уделяться наличию медицинской страховки для въезжающих в страны шенгенской зоны.

Напомним, шенгенская виза дает право на въезд в 26 стран Европы. С 2019 года страны Шенгена стали строже следить за соблюдением правила страны первого въезда. В дальнейшем Евросоюз обещает ужесточить правила выдачи виз гражданам стран, не входящих в Евросоюз. Возможно, это коснется и граждан России.

Отметим, «согласованный подход» к выдаче шенгенских виз будет действовать только в том случае, если у заявителя имеется хорошая визовая история, все документы в порядке, доказанная платежеспособность и заявитель не вызывает у консульства подозрений в том, что намерен остаться в Европе.

Особое внимание консульства будут обращать на граждан стран с плохой социально-экономической ситуацией и выезжающих за границу по работе.