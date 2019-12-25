Туризм

Стало известно, куда летали на Новый год богатые россияне

Самым дорогим бронированием в эти новогодние и рождественские каникулы стал перелет семьи из Санкт-Петербурга на Пхукет за два миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Aviasales.

На втором месте оказалось авиапутешествие из Москвы в Пунта-Кану за 1,5 миллиона рублей. В 1,2 миллиона рублей обошелся перелет из Москвы на Бали.

За один миллион рублей москвичи отправились на Пхукет, в Майами и Бангкок. Поездка в Буэнос-Айрес обошлась на 40 тысяч дешевле.

За 900 тысяч рублей пара туристов улетела отмечать Новый год на Мальдивы, а 816 тысяч рублей стоила поездка из Москвы в мексиканскую столицу Мехико. Замыкает рейтинг также перелет на Мальдивы, но уже за 800 тысяч рублей.