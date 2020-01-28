Туризм

В Псковской области создана региональная Ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков

Вчера, 27 января, в проектном офисе «Команда 2018» состоялось организационное собрание Ассоциации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков при Псковском областном союзе туриндустрии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, Ассоциация призвана консолидировать сообщество экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, содействовать в осуществлении их профессиональной деятельности, представлять интересы экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в государственных, общественных, коммерческих организациях и на публичных площадках.

«В регионе прежде не существовало профессиональных объединений экскурсоводов, - пояснила Псковской Ленте Новостей председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. - Ассоциация создана по инициативе экскурсоводов, а также регионального союза туриндустрии, который прекрасно понимает, что туристический бизнес - это не только туроператоры, гостиницы и рестораны, но и люди, которые обслуживают приезжающих в Псковскую область гостей».

На собрании присутствовали представители органов исполнительной власти. В частности, и.о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова рассказала о грядущих изменениях в законодательстве, регулирующем деятельность экскурсоводов (гидов) и подчеркнула, что вступление в Ассоциацию – это гражданское право. Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь поддержала идею создания Ассоциации и пригласила всех участников нового объединения к разработке новых маршрутов.

В результате открытого голосования было избрано правление Ассоциации сроком на 1 год. В правление вошли директор компании «Славянский тур» Изабелла Коваль, преподаватель Колледжа ПсковГУ Мария Павлова (избрана председателем Ассоциации), преподаватель Колледжа ПсковГУ, доцент кафедры отечественной истории Екатерина Гончарова, индивидуальный предприниматель Иван Марченко (избран секретарем), директор турфирмы «Континент», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в новом объединении, членство в Ассоциации дает экскурсоводам целый ряд преференций. В частности, участники смогут бесплатно принять участие в ряде мероприятий, которые будут проводиться в рамках грядущей конференции экскурсоводов, в том числе в поездках по Печорской стороне и Изборскому тракту.

Для членов Ассоциации будут организовываться всевозможные семинары, которые касаются юридических, бухгалтерских сторон деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Кроме того, изменения, вносимые в закон о туризме, предполагают, что экскурсоводы будут проходить аттестацию. Поправками предусматривается участие в аттестационном Методическом совете представителей профессиональной Ассоциации. Так что новое объединение решит и данную задачу.

Добавим, что все предложения по направлениям деятельности ассоциации можно направлять на официальную почту ассоциации associayaeks@mail.ru или доводить до сведения членов Ассоциации по удобным для них каналам коммуникации.

Прием в члены Ассоциации будет продолжен и после собрания. Вновь вступившие члены смогут присоединиться к работе Ассоциации уже на следующем собрании.