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Туризм

Таиланд ужесточил из-за коронавируса правила въезда для россиян

11.03.2020 15:27|ПсковКомментариев: 0

Таиланд отменил возможность получения ускоренной визы для граждан 18 стран, в том числе - для России. Возможность для россиян месяц жить в Таиланде без визы не отменяется - соответствующее двустороннее соглашение между странами продолжает действовать. Впрочем, Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страны, где бушует коронавирус COVID-2019, пишет Газета.ру.

Возможность для россиян месяц жить в Таиланде без визы не отменяется, несмотря на ужесточение со стороны тайских властей въезда для граждан РФ, пояснил руководитель службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель.

Так он прокомментировал решение тайского министерства внутренних дел отменить для граждан 18 государств, в том числе России, возможность оформления визы по прибытии в страну. Это было сделано из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, передает RT.

«Для россиян существует два возможных варианта туристического пребывания в Таиланде — оформление визы по прибытии, решение о которой было принято еще в 1999 году, и безвизовое пребывание до 30 дней на основании двустороннего соглашения между Россией и Королевством Таиланд, которое никто не отменял, и оно продолжает действовать», — сказал Кинель.

Среди 18 стран, граждане которых не смогут получить ускоренную визу, числятся Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексику, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату.

Впрочем, Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страны, где бушует вирус. Кроме того советуется на время отменить посещение массовых мероприятий и торговых центров, а также сократить пользование общественным транспортом в часы пик.

Предостережение туристам касается, в первую очередь, Италии. Россияне, находящиеся там, смогут вернуться на родину при соблюдении определенных правил. Об этом сообщили в посольстве России в стране.

Для перемещения по территории Италии в период общенационального карантина из-за эпидемии коронавируса требуется заполнить специальную форму. Эта бумага должна предъявляться сотрудникам правоохранительных органов по запросу – для проверки.

Аналогичный документ нужен для вылета за границу. Основанием для поездки по стране или за ее пределы может стать возвращение на родину, в место постоянного проживания, острая необходимость бытового характера или же подтвержденная служебная надобность. Кроме того, перемещаться по зоне карантина, охватившей всю Италию, можно по состоянию здоровья.

Для возвращения в Россию необходимо указать на бланке фамилию, имя и отчество, дату рождения, удостоверяющий личность документ, место проживания и другие данные – в соответствии с загранпаспортом. Российские дипломаты также уточняют у властей Италии порядок возвращения в РФ тех граждан, кто постоянно проживает на Апеннинском полуострове.

Источник: Псковская Лента Новостей
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