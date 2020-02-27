Туризм

Эстония приостановила выдачу шенгенских виз

Министерство иностранных дел Эстонии с 17 марта временно прекращает выдачу шенгенских виз, а также прием ходатайств на получение долгосрочных виз как в дипломатических представительствах Эстонии, так и в визовых центрах из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД.

«С 17 марта МИД временно прекращает выдачу шенгенских виз, а также прием ходатайств на получение долгосрочных виз как в дипломатических представительствах Эстонии, так и в визовых центрах. В порядке исключения можно ходатайствовать о визах по гуманитарным соображениям (болезнь или смерть близкого родственника), для грузового транспорта, для оказания услуг в сфере здравоохранения, а также тем, чьи родители, дети или супруги - граждане Эстонии или имеющие вид/право на жительство в Эстонии», - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что с уже выданными и действующими визами в Эстонию въехать нельзя, поскольку действует чрезвычайное положение. С 17 марта въехать в республику могут граждане Эстонии или имеющие вид на жительство в этой стране, в том числе обладатели «серых» паспортов неграждан, а также иностранцы, члены семьи которых живут в Эстонии.

Ранее правительство приняло решение с 17 марта временно ограничить пересечение государственной границы и восстановить пограничный контроль, что означает запрет на въезд гражданам иностранных государств с небольшими исключениями.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.