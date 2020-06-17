Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б Что происходит на Инженерной?
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
Телефон прямого эфира 56-73-72
Совершенно другой
Гонки по вертикали
Куплю Т-34. Дорого
Где заправить Кондиционер
Рейтингомер: Момент истины
ещё Туризм 17.06.2020 09:343 Экскурсии Шредингера: жив или мертв псковский турсезон 25.06.2020 12:090 Пандемия коронавируса привела к появлению экзотических маршрутов в России 25.06.2020 11:450 База отдыха «Пушкиногорье» предлагает гостям скидки в июле 24.06.2020 17:010 Положение дел в туристической сфере Псковской области станет темой онлайн-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН 23.06.2020 11:560 Фотофакт: Информационный стенд установлен на Гремячей горе 22.06.2020 14:380 Глава Ростуризма рассказала, когда откроются российские курорты
 
 
 
 
 
Самое популярное 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 23.06.2020 23:342 Девушка погибла после падения с многоэтажки на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 23.06.2020 09:180 Аномальная жара надвигается на Псковскую область 24.06.2020 00:096 69 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Псковской области 22.06.2020 09:198 61 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Пандемия коронавируса привела к появлению экзотических маршрутов в России

25.06.2020 12:09|ПсковКомментариев: 0

Пандемия коронавируса и закрытые границы привели к появлению экзотических маршрутов в России. Об этом сегодня, 25 июня, на пресс-брифинге ПЛН рассказала директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

«Мы стали свидетелями появления новых экзотических маршрутов. Например, появились путевки в Хакасию и Бурятию. В начале июля туда уже летят первые чартеры. Думаю, что этот всплеск быстро угаснет. Это, конечно, совсем не альтернатива летнему отпуску на море», - заявила Светлана Баранова.

Она пояснила, что, в целом, не разделяет мнение о том, что закрытые границы приведут к большому всплеску внутреннего туризма. «У нас псковичи чаще всего предпочитают пляжный отдых. Из-за нашего климата для многих это необходимость, чтобы поддерживать здоровье», - рассказала спикер.

«При этом цены на отдых на российском юге достаточно высоки. Отдых на 10 дней для семьи из трех человек стоит порядка 70-90 тысяч без перелета. Плюс любой сочинский отдых предполагает дополнительные расходы - это и кафе, и экскурсии», - заметила Светлана Баранова.

Теги: #туризм #путешествие #путешествия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 513 человек
25.06.2020, 12:120 Полиция изъяла у себежанина винтовку 1910 года выпуска 25.06.2020, 12:090 Пандемия коронавируса привела к появлению экзотических маршрутов в России 25.06.2020, 11:590 «Сообразим на троих»: Старт голосования по поправкам в Конституцию и очередной пакет мер соцподдержки 25.06.2020, 11:540 Стоимость ОСАГО снизилась в Псковской области
25.06.2020, 11:510 Псковского подростка будут судить за продажу несуществующих товаров в Интернете 25.06.2020, 11:450 База отдыха «Пушкиногорье» предлагает гостям скидки в июле 25.06.2020, 11:310 Гранаты и артснаряды обезврежены в Великих Луках и под Себежем 25.06.2020, 11:290 С директором Пустошкинского центра культуры досрочно расторгли трудовой договор
25.06.2020, 11:255 Профсоюзный активист о поправках в Конституцию: Пора и нам на себя взять ответственность за свою жизнь 25.06.2020, 11:190 15 человек эвакуировали при пожаре в Великих Луках 25.06.2020, 11:160 Следователи устанавливают родственников погибшего от рук нацистов в Моглино бойца 25.06.2020, 11:101 Мужчина сгорел в нежилом доме в Пскове
25.06.2020, 10:530 Участки для голосования по Конституции в Псковской области работают с соблюдением мер безопасности 25.06.2020, 10:485 Губернатор Псковской области проголосовал по поправкам в Конституцию 25.06.2020, 10:400 На Рижском проспекте ремонтируют полосы дороги для движения в центр 25.06.2020, 10:341 Почти 90% читателей ПЛН считают Псков неудобным для слабовидящих горожан
25.06.2020, 10:260 Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 18 млн 25.06.2020, 10:120 «Мазда» и «Шевроле» столкнулись в Пскове на перекрестке Советской и Некрасова 25.06.2020, 10:080 «Гайд-парк»: Псковский Молодежный парламент о поправках в Конституцию 25.06.2020, 09:580 Псковские депутаты рассмотрели вопрос о продлении налоговых каникул для СНТ
25.06.2020, 09:371 Россиянам напомнили о новой сокращенной рабочей неделе 25.06.2020, 09:250 Житель Бежаницкого района наказан за ложный донос об угоне автомобиля 25.06.2020, 09:175 Конституция2020: На старт, внимание, марш! 25.06.2020, 09:140 Сотрудникам невельской организации не выплатили зарплату на сумму более 1,3 млн рублей
25.06.2020, 08:590 Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой войне 25.06.2020, 08:502 615 участков для голосования по Конституции открылись в Псковской области 25.06.2020, 08:372 ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных COVID-19 в мире на следующей неделе 25.06.2020, 08:240 «Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы молодых россиян
25.06.2020, 08:080 В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду 25.06.2020, 07:500 Росавиация представила план по возобновлению международных полетов 25.06.2020, 07:390 Российские банки фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах 25.06.2020, 07:270 В Псковской области ликвидированы два очага коронавируса
25.06.2020, 07:171 37 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области 25.06.2020, 07:008 В Псковской области начинается голосование по поправкам в Конституцию РФ 24.06.2020, 23:003 Женщина стала виновницей ДТП с четырьмя иномарками под Псковом 24.06.2020, 22:313 Михаил Ведерников призвал глав городских и сельских поселений к инициативности и поддержке ТОС
24.06.2020, 22:131 В Евросоюзе изменятся существующие 30 лет правила акциза на алкоголь 24.06.2020, 21:540 Скончалась преподаватель Псковского агротехнического колледжа Юлия Архипова 24.06.2020, 21:247 Путин рассказал, кому нет места в окружении президента 24.06.2020, 21:160 Фотофакт: Гельдтову баню огораживают забором
24.06.2020, 21:000 «Лучи Победы» осветят окна псковичей вечером 24 июня 24.06.2020, 20:550 Участок Гдовского шоссе в Псковском районе может быть выпрямлен 24.06.2020, 20:402 У половины вылечившихся от COVID-19 в дальнейшем могут быть нарушения - эксперты 24.06.2020, 20:270 Интерактив: Общежитие ПсковГУ зарастает бурьяном
24.06.2020, 20:210 Псковская полиция призывает не доверяться посредникам при получении госуслуг 24.06.2020, 19:592 Невельскому району присвоят почетное звание «Край партизанской славы» 24.06.2020, 19:430 Центральную улицу Гдова залили битумом 24.06.2020, 19:294 Население Псковской области приобщат к занятию регби
24.06.2020, 19:140 Власти Пскова почтили память погибших в годы войны 24.06.2020, 19:066 В Калининграде наградят девушку, не покинувшую строй на параде из-за слетевшей туфли 24.06.2020, 19:020 О строительстве нового зооприюта в Пскове расскажет Мария Величко в общественном пресс-центре ПЛН 24.06.2020, 18:510 Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в псковском банке
24.06.2020, 18:390 МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году 24.06.2020, 18:261 Гдовские рыбаки выловили первые в сезоне 600 кг ряпушки 24.06.2020, 18:150 Фотофакт: Полевая почта работала сегодня в Порхове 24.06.2020, 18:095 Развод Харламова и Асмус может оказаться розыгрышем
24.06.2020, 18:000 До 31 градуса тепла обещают псковские синоптики 25 июня 24.06.2020, 17:532 Жители Гдовского района возмущены ликвидацией автобусного маршрута №660 Гдов - Сланцы 24.06.2020, 17:410 В Псковской области почтили память погибших в годы войны в рамках акции «Я помню! Я горжусь!» 24.06.2020, 17:352 Названы самые сложные слова всероссийского цифрового диктанта
24.06.2020, 17:240 В Пустошке простились с бывшим главным тренером сборной России по водному поло 24.06.2020, 17:120 Свыше 40 раз пожаловались псковичи в трудовую инспекцию за неделю 24.06.2020, 17:010 Положение дел в туристической сфере Псковской области станет темой онлайн-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН 24.06.2020, 17:000 Птенцов, выживших после падения гнезда в порховской деревне, доставят в «Дом белого аиста»
24.06.2020, 16:420 Фотофакт: В Порхове продолжается реконструкция парка 24.06.2020, 16:280 Более 550 тысяч рублей задолжал житель Дновского района по алиментам 24.06.2020, 16:100 Скончался преподаватель кафедры химии ПсковГУ Вячеслав Ефремов 24.06.2020, 16:020 Путину предложили уравнять в правах детей погибших сотрудников всех силовых ведомств
24.06.2020, 15:470 Стало известно, сколько получает специалист по автострахованию в Пскове 24.06.2020, 15:390 Псков получит субсидию на модернизацию объектов питьевого водоснабжения 24.06.2020, 15:282 Спецпредставитель Путина рассказал о службе в Псковской дивизии под чужой фамилией 24.06.2020, 15:202 Фотофакт: На перекрестке Рижский проспект - Юбилейная появились профилактические таблички
24.06.2020, 15:110 В Дновском районе осужденного обязали трудоустроиться 24.06.2020, 15:000 Жители гдовской деревни Раскопель просят губернатора помочь с ремонтом опасной дороги 24.06.2020, 14:500 Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области с 25 июня 24.06.2020, 14:4814 Владимир Путин вручил госпремию Валентину Курбатову
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.