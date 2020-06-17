Туризм

Пандемия коронавируса привела к появлению экзотических маршрутов в России

Пандемия коронавируса и закрытые границы привели к появлению экзотических маршрутов в России. Об этом сегодня, 25 июня, на пресс-брифинге ПЛН рассказала директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

«Мы стали свидетелями появления новых экзотических маршрутов. Например, появились путевки в Хакасию и Бурятию. В начале июля туда уже летят первые чартеры. Думаю, что этот всплеск быстро угаснет. Это, конечно, совсем не альтернатива летнему отпуску на море», - заявила Светлана Баранова.

Она пояснила, что, в целом, не разделяет мнение о том, что закрытые границы приведут к большому всплеску внутреннего туризма. «У нас псковичи чаще всего предпочитают пляжный отдых. Из-за нашего климата для многих это необходимость, чтобы поддерживать здоровье», - рассказала спикер.

«При этом цены на отдых на российском юге достаточно высоки. Отдых на 10 дней для семьи из трех человек стоит порядка 70-90 тысяч без перелета. Плюс любой сочинский отдых предполагает дополнительные расходы - это и кафе, и экскурсии», - заметила Светлана Баранова.