Туризм

Греция и Кипр могут начать принимать туристов из России после 15 июля

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о планах некоторых европейских государств начать принимать туристов из России.

«Греция и Кипр, я знаю, что они уже после 15 июля будут готовы принимать российских туристов»,— сказала Ломидзе. По ее словам, власти Хорватии заявили о готовности встречать россиян уже в июне, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, сейчас границы России остаются закрытыми. Международное авиасообщение было приостановлено в конце марта для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. С 1 июля въезд для граждан из других стран хотят разрешить власти ЕС. В предварительном списке нет России, Бразилии и США — лидеров по числу зараженных. При этом Брюссель намерен раз в две недели пересматривать список государств.