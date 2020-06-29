Туризм

Сергей Степашин: Необходимо, чтобы город Печоры стал точкой притяжения туристов

Нужно развивать внутренний туризм, необходимо, чтобы город Печоры стал точкой туристического притяжения, сказал председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин. Такое мнение он высказал в рамках рабочего совещания 30 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: fotokto.ru

Сергей Степашин пояснил, что одна из главных задач, поставленных президентом, - это сохранение культурных ценностей. «Наша программа по их восстановлению будет продолжена. Все, что мы обещали сделать, будет выполнено», - заявил он.

Сергей Степашин отметил, что сегодня в рамках рабочего визита будет оценено, что сделано в области с точки зрения модернизации объектов. «Это, в первую очередь, касается Печор, - подчеркнул он. - Нужно расширять количество туристических точек в Псковской области». Он уточнил, что Печоры заслуживают отдельного внимания, и туда планируется приехать отдельно.