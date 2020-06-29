Туризм

Музей русской словесности и миссионерский центр могут появиться в Пушкинских Горах

Музей русской словесности и миссионерский центр могут появиться в Пушкинских Горах рядом со Свято-Успенским Святогорским монастырем. Об этом стало известно 30 июня в рамках рабочего выезда вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергея Степашина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Делегация осмотрела Успенский собор XVI века, некрополь Пушкиных-Ганнибалов, могилу Александра Пушкина. Андрей Турчак предложил план развития территорий с привлечением внебюджетных средств.

«Нам было выделено 350 млн на 2020 год на 17 объектов, мы сделали проектирование в два раза дешевле. Получилась экономия. Часть этих средств можно направить на ремонт помещений Свято-Успенского Святогорского монастыря», - сказал митрополит Псковской и Порховский Тихон.

Сергей Степашин поддержал озвученные предложения. «Конечно, нужно делать, это же одно из самых намоленных мест», - заявил он.

«Начинаем проектирование и изыскание», - резюмировал митрополит Тихон.

Андрей Турчак отметил, что за последний год туристический поток в Пушкинские Горы значительно увеличился. «Скоро мы достроим гостиницу на 21 номер, есть трапезная на 140 мест, проблема общепита очень остро стоит в городе. Мы везде стараемся сохранить единую архитектуру», - отметил он.

«Нужно посмотреть и оценить все, чтобы не страдали местные жители», - заметил Михаил Ведерников.

На внебюджетные средства также планируется починить и открыть «Святые ворота» при входе на территорию монастыря.