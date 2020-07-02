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Туризм

Названо условие открытия Финляндии для россиян

14.07.2020 10:25|ПсковКомментариев: 0

Финляндия может открыть границы для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в стране не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней. Такие правила въезда назвала специалист по продвижению продаж VisitFinland Александра Шахнович, передает АТОР.

Как уточнила эксперт, сейчас Финляндия открывает внешние границы со многими странами, среди которых уже есть Норвегия, Дания, Исландия, Австрия, Венгрия, Лихтенштейн, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Словения, Бельгия, Италия и другие. По ее словам, следующая дата пересмотра списка государств, жителям которых будет разрешен въезд в Евросоюз, — 11 августа, пишет «Лента.ру».

Авторы публикации отметили, что, по данным на 9 июля, число новых случаев COVID-19 по России составило менее семи на сто тысяч населения. «Так что, у России, при сохранении позитивной тенденции, есть хорошие шансы войти 11 августа в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов», — подчеркнули специалисты АТОР.

Кроме того, Шахнович добавила, что Финляндии готова к возобновлению авиасообщения с Россией и ждет путешественников из страны.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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