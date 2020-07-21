Туризм

Уровень загрузки баз отдыха и отелей в Псковской области составляет 50%

Общий уровень загрузки турбаз и отелей в Псковской области составляет 50%. Об этом сегодня, 21 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказала и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова.

«Бронирования и заезды начались в течение двух-трех недель после открытия мест для расселения. Уже сейчас, например, на базах отдыха сложно найти домики для семьи, брони есть, даже в самом дорогом сегменте», - рассказала Ольга Качнова.

Она отметила, что, к сожалению, не все средства размещения соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. «Совсем недавно мы проводили проверку, у кого-то были нарушения, которые можно было устранить быстро, а кто-то совсем никакие требования не соблюдает», - заметила гость студии.

«Легче соблюсти все ограничения. Ведь, если будет выявлен заболевший, то средство размещения будет закрыто на неопределенный срок. Важно использовать перчатки, маски, проводить дезинфекцию - это залог нашего успеха и того, что мы сможем отработать этот сезон до конца», - заключила Ольга Качнова.