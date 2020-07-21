Туризм

Десять инвестпроектов в сфере туротрасли реализуется в Псковской области

Десять инвестпроектов в сфере туротрасли реализуется в Псковской области. Их общая стоимость составляет порядка 2 млрд рублей. Об этом сегодня, 21 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сообщила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова.

«У нас в Пскове появится новая интересная гостиница, в районах также появятся новые точки размещения», - рассказала Ольга Качнова.

«Да, сейчас трудный период, но, анализируя ежегодное количество туристов, мы понимаем, что в скором времени нам будет не хватать отельной базы. У нас очень большое количество частного сектора, но у них нет ОКВЭДа на оказание туристических услуг, зато есть на сдачу имущества. Эти объекты не отражаются в статистике, поэтому нам сложно представить реальную картину по количеству туристов. Но даже без учета размещения в частном секторе, мы понимаем, что нам нужны дополнительные места для заселения туристов», - рассказала гость студии.