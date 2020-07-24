Туризм

Названы самые выгодные направления для авиапутешествий в августе

Эксперты турсервиса OneTwoTrip выяснили, в какие города России будет дешевле всего отправиться на самолете в августе. Самыми выгодными окажутся билеты в Москву. Цена на них будет начинаться всего лишь с 850 рублей в один конец.

В Астрахань и Волгоград можно улететь за 930 рублей, в Барнаул — за 1070 рублей. Следом идут Новосибирск и Челябинск – 1110 рублей, Пермь, Нижний Новгород, Тюмень и Омск – 1300 рублей.

Среди курортных направлений самые дешевые авиабилеты будут продаваться в Минеральные воды, билет туда обойдется всего лишь в 1300 рублей. Перелет в Краснодар будет стоить дороже – около 1600 рублей.

В Симферополь цена авиабилета будет начинаться с 2000 рублей. Чуть дороже можно будет слетать в Анапу и Геленджик (2200 и 2900 рублей соответственно).

Россия возобновляет регулярные и чартерные рейсы за границу с 1 августа. Международные авиаперелёты стартуют из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону. Список стран пока не сообщается. В Пулково подтвердили готовность, о конкретных полетных программах перевозчиков объявят позже.