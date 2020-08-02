Туризм

Российские эксперты назвали дату возобновления авиасообщения с Кубой

Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения, полеты стартуют 17 сентября. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей кубинского посольства в РФ.

Отмечается, что рейсы в Гавану уже появились в расписании одной из российских авиакомпаний, бронирование билетов открыто, пишет «Газета.ру».

В АТОР также сообщается, что Куба еще раз официально подтвердила, что открыта для российских туристов. Так, россияне могут посетить острова Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария, где не было выявлено случаев коронавируса.