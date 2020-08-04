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Туризм

Отдых в маске: что ждет псковских туристов в Турции и после возвращения

04.08.2020 13:35|ПсковКомментариев: 0

Россия открыла авиасообщение с Турцией. С 1 августа самолеты полетели в Стамбул и Анкару, а с 10 числа начнут приземляться в аэропортах курортных Анталии, Бодрума, Даламана. Вызвало ли открытие турецкого направления ажиотаж среди псковичей, какие нужны справки и тесты, насколько в Турции велик штраф за отсутствие маски, покрывает ли страховка лечение от коронавируса и какие направления были популярны у псковичей этим летом - выяснила Псковская Лента Новостей.

За чей счет лечение

«Очень осторожным» называет спрос на путевки в Турцию директор турбюро «Континент» Светлана Баранова. Руководители других турагентств, с которыми мы пообщались, эту информацию подтверждают - ажиотажа нет, очередь за путевками не стоит.

«Наверно, псковичи опасаются непонятной эпидситуации и того, что вынуждены будут из-за ее изменения отказаться от оплаченных путевок, - предполагает Светлана Баранова. - Не все отели получили сертификаты безопасности, многие «тройки» и «четверки» не открываются, не все понятно с «пятерками». Такое состояние неопределенности не в пользу приобретения путевок».

Татьяна Калинина, директор турагентства «Отдых круглый год», считает, что многие туристы также взяли паузу, чтобы посмотреть, как пройдет отдых у тех, кто полетит первыми.

В самолете по пути в Турцию и обратно отдыхающие должны будут заполнить анкету с данными о самочувствии, номере кресла, отеле. В случае заражения благодаря этим анкетам найдут контактировавших. В отелях, получивших сертификат от турецких властей, оборудованы специальные комнаты для изоляции. Очевидно, под эти цели задействуют 20% номеров, которые предписано оставить пустыми. Контактным лицам предстоит 14-дневный карантин. На море можно будет смотреть только из окошка, да и то, если повезет с видовой стороной.

Несколько раз по пути на отдых предстоит пройти контроль температуры: по пути на борт самолета, в турецком аэропорту, в отеле. Подозрительные симптомы приведут к госпитализации. И вот тут встает главный вопрос: за чей счет будет лечение на турецком берегу?

«Все страховые компании от туроператоров прислали нам уведомления, что раз COVID-19 является вирусной инфекцией, то лечение покроет страховка, - поясняет Татьяна Калинина. - Оплачивается госпитализация, помощь, медикаменты. Некоторые страховые компании оплачивают обратный билет на Родину, если из-за лечения вылет переносится, и приезд родственника в определенных суммах. Можно застраховать отмену поездки или обмен билетов, если отдых нужно прервать раньше».

Вернувшись из Турции (равно как и из Танзании и Великобритании, с которыми также открылось авиасообщение 1 августа), россиянам нужно в течение трех дней загрузить на «Госуслуги» данные ПЦР-теста на коронавирус. В Пскове такой тест делают несколько лабораторий. Не следует путать этот анализ с тестом на антитела! ПЦР-метод показывает, есть ли вирус в организме прямо сейчас.

Учитывая, что результаты придется ждать около трех дней, бежать в лабораторию нужно немедленно после возвращения. В Пскове такой тест стоит от 1600 рублей до 2300 рублей. Эти деньги, помноженные на число членов семьи, можно смело добавлять к стоимости путевки.

Никаких справок с собой в Турцию везти не надо. Россиянам не надо везти их и из Турции, уже упомянутый тест можно сделать дома. А вот если в Россию возвращается обладатель гражданства другой страны, то погранконтроль попросит показать результаты теста, сделанного не ранее, чем за три дня до вылета. Тест можно сделать в аэропорту вылета, такую возможность за 15 евро предусмотрели турецкие власти.

900 турецких лир штрафа грозит туристам за отсутствие маски как в общественных местах (улицы, парки, скверы), так и в закрытых помещениях. По курсу сегодняшнего дня это 9 470 рублей. Маску надо носить и в отеле, и за его пределами, только у моря эта опция начинает носить рекомендательный характер. Кажется, отдохнувших в этом году в Турции легко можно будет узнать по половинчатому загару на лице.

В России места не осталось

В доковидные времена псковичи в среднем были готовы потратить на двоих за неделю в Турции 70-100 тысяч рублей. Соотношение цена/качество не в пользу наших курортов.

«Ценник на Сочи и, в большей степени, на Крым выше, чем на Турцию при сопоставимом уровне сервиса. Отдыхать в России намного дороже, - подчеркивает Изабелла Коваль, директор турагентства «Славянский тур». - Хороший новый трехзвездочный отель с завтраком в Крыму стоит 240 тысяч на 12 ночей. Я считаю, это очень дорого, когда в Турцию на «ультра все включено» можно улететь за 120 тысяч».

«Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», - медом разливается глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Псковские турагенты смотрят на этот вопрос более реалистично. Все-таки отельерам пришлось потратиться для соблюдения норм. Загружать гостиницы можно только на 80%. Эти расходы кто-то должен компенсировать. К тому же, многие отели не открылись, а значит, на работающие будет высокий спрос. Зато шведский стол, одна из главных фишек системы «все включено», остается в турецких отелях. Правда, накладывать еду в тарелки будет персонал.

Пока Турция была закрыта, псковичи осваивали родные курорты. Геленджик, Сочи, Крым - это традиционные направления. Вырос в этом году интерес к Анапе и Калининграду после запуска самолета между двумя этими городами, делающего остановку в Пскове. Татьяна Калинина рассказала, что псковичи так пристально присмотрелись к Калининграду, что отправлять многих на Балтику приходится через Петербург.

Светлана Баранова говорит, что российский юг сейчас забит так сильно, что на нем, кажется, не осталось места. Увеличилось время подтверждения туров, участились отказы. Так что открытие Турции может стать выходом для тех, кому уже некуда деваться.

Псковская Лента Новостей провела опрос среди подписчиков сообщества издания «ВКонтакте», участниками которого являются более 76 000 человек. Мы задали псковичам вопрос, собираются ли они в этом году на турецкий берег. На момент подготовки публикации самым популярным (48,68%) оказался вариант «денег в этом году на отдых у моря нет». 30,79% опрошенных выбрали вариант «пока пандемия - никаких турпоездок!». «Уже отдохнули или собираемся отдохнуть в России» - этот вариант выбрали 11,42% принявших участие в опросе. Наименее популярным (9,11%) оказался вариант «да, с нетерпением ждали начала полетов».

Пандемия и позднее открытие турецкого направления, действительно, дали шанс российскому туристу отдохнуть в России. Уже в следующем году мы узнаем, насколько отдых на отечественных курортах оказался соблазнительным для сограждан, или «курорты турецкого края» так и останутся главным местом для приема ежегодной порции витамина D и морских ванн.

Юлия Магера

Теги: #туризм #отдых
Источник: Псковская Лента Новостей
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