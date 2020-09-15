Туризм

Виртуальное путешествие из Пскова в Ростов-на-Дону позволил совершить марафон «Движение навстречу!»

17 сентября при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялся очередной туристский веб-марафон «Движение навстречу: Псков – Белгород – Волгоград - Ростов-на-Дону». Это уже третье мероприятие, организованное Союзом «Торгово-промышленная палата Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТПП, веб-марафон проводился при участии Торгово-промышленных палат данны регионов. В рамках мероприятия были рассмотрены перспективы и особенности развития индустрии гостеприимства в регионах России, социально-экономическая роль туризма, его мультипликативный эффект. Отдельное внимание было уделено таким направлениям как медицинский, промышленный и экологический туризм, а также были подняты актуальные вопросы работы туристической отрасли в постпандемийный период.

Поприветствовав всех участников, президент ТПП Псковской области Владимир Зубов рассказал о целях и задачах регионального туризма в условиях пандемии.

В приветственном слове директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Селиванов подчеркнул, что интерес к веб-марафону высок, и можно с уверенностью сказать, что ТПП РФ, региональные палаты и участники туристического рынка попали в так называемый «глобальный тренд» нашего времени – «цифровизацию». Благодаря цифровизации туриндустрии, по его словам, у нас есть возможность, хоть и виртуально, путешествовать, предоставляя аудитории возможности планирования и осуществления отдыха, обмениваться опытом, искать пути преодоления сложившаяся ситуация с пандемией COVID-19. Повышение уровня информированности о туристских возможностях принимающих регионов придаст новый импульс в развитии внутрироссийского туризма. Снятие ограничений, государственная программа туристического кэшбека, развитие инфраструктуры позитивно скажутся на росте потока отечественных туристов в регионы. Также Сергей Селиванов рассказал о работе ТПП в части формирования предложений по мерам поддержки туротрасли.

С приветственным словом к участникам также обратились соорганизаторы мероприятия – президент Волгоградской ТПП Вадим Ткаченко и вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова.

Участники веб-марафона продемонстрировали свои туристические возможности, рассказали о перспективных видах туризма, познакомились с опытом работы по туристическому направлению в Псковской, Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях.

В рамках веб-марафона с презентациями выступили представители турагентств, музеев, в том числе Псковской области. Модератор веб-марафона Надежда Зубова, подводя итоги мероприятия, отметила, что главная цель достигнута — участники марафона рассказали о своих турпродуктах и уже обмениваются бизнес-контактами. Веб-марафон стал площадкой для межрегионального диалога, на которой можно обсудить проблематику туристической отрасли и направления развития всей сферы гостеприимства.