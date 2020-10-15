Туризм

Реконструкция усадьбы Беклешова в Пскове выполнена на 80%

Глава администрации Пскова Александр Братчиков совершил рабочий выезд к Дому Беклешова на улице Георгиевской, 4, где в настоящее время продолжается реконструкция.

Напомним, работы ведутся в рамках проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. Здание будет приспособлено под городской информационно-туристский центр, а также под размещение магазина ремесленных изделий, художественной галереи и выставочного центра.

Муниципальный контракт с подрядчиком - ООО «Августина» - был заключен 21 октября 2019 года сроком до 1 декабря текущего года. Однако подрядчик признался, что опасается за соблюдение установленного срока.

На сегодняшний день он выполнил 80% от общего объема работ: восстановлен каменный цоколь, отремонтирована кирпичная кладка стен, сделаны перекрытия в подвале (там проводятся внутренние работы, идет укладка плитки). Завершен ремонт сруба, уложены перекрытия и полы на 1 и 2 этажах, проложены сети канализации, к концу октября будет подключено отопление. Установлены стропильные балки, ведется укладка металлочерепицы на крышу, производится обшивка и внутренние работы, установлено вентиляционное оборудование. Реконструкции усадьбы предшествовали археологические раскопки.

Осмотрев объект внутри и снаружи, Александр Братчиков сделал вывод, что до завершения работ еще далеко, однако подрядчик отметил, что до конца года объект будет завершен.

Кристина Кобызь провела Александра Братчикова по дому и рассказала, как планируется использовать его помещения.

Ранее были организованы 2 фокус-группы по созданию городского туристского информационного центра. В мероприятии принимали участие представители туриндустрии, туристических фирм, средств размещения и ремесленники. Обсуждались вопросы взаимодействия туристско-информационного центра (ТИЦ) с организациями сферы туризма и его наполнения.

Разработана музейно-выставочная экспозиция «Дом Беклешова и его окрестности», отражающая историю усадьбы, которая будет размещена в реконструированной усадьбе.

В новой усадьбе будут созданы все условия для развития турбизнеса, подчеркнула Кристина Кобызь.