Туризм

Веломаршрут по Окольному городу организуют в Пскове

Веломаршрут по Окольному городу планируется организовать от реконструируемой усадьбы Беклешова (Георгиевская, 4) в Пскове. Об этом сообщила председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристина Кобызь в ходе пресс-конференции 6 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кристина Кобызь. Пресс-конференция в Zoom

«В конце года закончится реконструкция, - уточнила она. - Это сложный объект, потому что он относится к объектам культурного наследия».

Кристина Кобызь напомнила, что в усадьбе откроют первый городской информационный туристический центр и центр креативных индустрий. «Собираемся закончить все в срок», - заверила председатель комитета.

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Работы на объекте ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества «Латвия - Россия» на условиях софинансирования из регионального и муниципального бюджета в размере 10%. Всего на проект выделено 48 млн рублей.