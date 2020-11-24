Туризм

Опочецкий динозавр вышел в финал Всероссийского конкурса необычных памятников

Скульптура динозавра в Опочке стала лидером в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «скульпТУТУра», по итогам которого будет определена одна самая необычная скульптура страны.

Напомним, изначально в проекте «скульпТУТУра» приняли участие 100 претендентов, в том числе такие памятники, как «Свидание» (г. Курск, Курская область), «Тувинская письменность» (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва), «Терминатор» (г. Глазов, Республика Удмуртия), «Памятник реактивному поезду» (г. Тверь, Тверская область), «Памятник дворнику» (г. Якутск, Республика Якутия), «Йошкин Кот» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) и другие. Участников разбили на 10 десяток по 10 претендентов. По результатам голосования, в котором псковичи приняли самое активное участие, лидером стала скульптура динозавра, набрав 21,06%. Ближайший ее соперник - «Комар-трактор» (Петрозаводск, Республика Карелия) - собрал 20,05% голосов. На третьем месте - памятник коту Семену в Мурманске с 16,78%.

В решающем финальном голосовании примут участие 10 скульптур, победивших на втором этапе.

Конкурс проводит сервис путешествий Tutu.ru совместно с телеканалом и клубом «Моя Планета». Городу или населенному пункту, в котором находится памятник-победитель, будет вручен памятный кубок, а для каждого из участников будут созданы виртуальные 3D-модели, которые соберутся в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России».